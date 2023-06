"J'ai hâte d'y être" : la Canétoise Pauline Mahieu se prépare pour les mondiaux de natation au Japon

Pauline Mahieu, nageuse de Canet et championne de France du 100 mètres dos.

La pression ? Elle la ressent moins que lorsqu'elle s'est qualifiée pour les mondiaux, au début du mois lors des championnats de France à Rennes. "Le plus dur est passé." Le 8 juillet, Pauline Mahieu s'envolera pour le Japon avec le groupe France et, deux semaines plus tard, elle entamera ses premiers championnats du monde en grand bain. "J'ai hâte d'y être, je les attends depuis très longtemps", témoigne-t-elle au micro de France Bleu Roussillon ce lundi matin.

À 24 ans, Pauline Mahieu vise le Top 6. "Pour l'instant, mon meilleur temps sur le 100 mètres dos me permettrait d'accéder à la demi-finale. Pour la finale, il faudra faire encore mieux." La nageuse licenciée au club de Canet-en-Roussillon se prépare surtout mentalement. "Je suis suivie par un préparateur mental. Lors des championnats de France, j'ai un peu craqué avant le 100 mètres dos, toutes les émotions sont sorties. Je travaille donc sur ces petites failles."

