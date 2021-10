"J'ai pas les mots, je réalise pas" : réaction du champion de moto niçois Fabio Quartararo

À 22 ans, il offre à la France son premier titre de champion du monde dans la catégorie reine de la vitesse moto, le MotoGP d'Emilie-Romagne à Misano, en Italie, ce dimanche, avant même la fin du championnat.

Le pilote niçois Fabio Quartararo est très ému "j'ai pas les mots sincèrement, j'arrive pas à réaliser encore, en partant d'aussi loin, on a fait un choix de pneus médium médium, on a pas réussi à faire une belle course comme je le voulais mais bon, j'ai essayé de faire le podium, malheureusement je n'ai pas réussi. Le choix de podium était bon mais c'était pas le meilleur pour notre moto, mais sincèrement aujourd'hui je pouvais finir dernier mais vraiment avoir fini champion du monde, je sais pas quoi dire et en plus il y a ma famille ici, donc sincèrement je peux pas être plus content."