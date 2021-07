"J'ai vraiment tout donné", l'héraultais Victor Koretzsky termine 5ème en VTT Cross country à Tokyo

Le vététiste héraultais, natif de Béziers, Victor Koretzsky a terminé 5ème de l'épreuve de VTT cross country aux JO de Tokyo de lundi matin . Bien placé pendant toute la course, il était 4 ème un bon bout de temps, il finit à 12 secondes du 3ème, l'espagnol David Valero Serrano( bronze). C'est le britannique Thomas Pidcock qui est médaille d'or devant le suisse Mathias Flueckiger ( argent ).

"J'ai vraiment tout donné pour essayer de faire une médaille, ça se joue à pas grand chose, je ne suis pas frustré comme à Rio, où je n'avais pas pu me défendre à cause d'un problème mécanique, si j'avais eu un poil plus de jus ou de watt dans les jambes à la fin j'aurais pu faire une médaille." Victor Koretzky