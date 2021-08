"J'espère la médaille d'or" : Yohan Peter, francilien, à Tokyo pour les Jeux paralympiques d'escrime fauteuil

Yohan Peter sera sous le drapeau français, ce mardi, pour la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques de Tokyo. Cet escrimeur fauteuil de Seine-et-Marne (77) souhaite monter sur la plus haute marche du podium. Portrait de ce sportif déterminé et ambitieux.

C'est le top départ pour les Jeux paralympiques de Tokyo ! Ce mardi, la cérémonie d'ouverture lance les festivités et accueille les sportifs. Parmi les athlètes français, Yohan Peter, participe à cette compétition internationale pour la première fois.

Infirmier ou escrimeur, il a dû choisir

Cet escrimeur fauteuil est licencié dans le club de Val-d'Europe, en Seine-et-Marne. Pour lui, venir à Tokyo avec la sélection était un rêve : "Ça me paraissait tellement inaccessible, tellement loin, que c'était plus une blague avec mon maître d'arme qui me disait que ça n'allait pas être facile."

Yohan Peter est champion du monde en titre. - Les Mousquetaires de Val-d'Europe

Pourtant, il y a deux ans, le sportif, qui excelle dans sa discipline doit faire un choix crucial. Celui qui l'emmènera vers les Jeux : "Ça a commencé à devenir réel quand j'ai dû choisir entre ma carrière professionnel d'infirmier coordinateur et ma carrière de sportif de haut niveau."

Handicapé depuis une opération en 2014, qui a endommagé sa moelle épinière et le rend paraplégique, il se tourne vers de nouveaux sports. Il consulte le site internet de la Fédération française handisport. D'abord intrigué par l'escrime fauteuil, c'est ensuite un véritable coup de foudre. Il confie : "Tout de suite, j'étais maître de ce que je faisais seul et ça m'a plu."

Champion du monde en titre à Varsovie

Il touche sa première arme en 2016 avec le club de Val-d'Europe et le maître Serge Prudhomme. Il ne les lâchera plus. Le temps passe, son niveau de jeu grimpe et les succès pleuvent. Médaillé d'argent en 2018 pour les championnats du monde à Varsovie, il récidive en juillet dernier, cette fois sur la plus haute marche.

Le sportif vise la médaille d'or pour les Jeux Paralympiques de Tokyo. - Les Mousquetaires de Val-d'Europe

Yohan Peter représente une vraie opportunité de succès pour les Bleus sur les Jeux paralympiques de Tokyo. Le jeune homme est déterminé :"J'espère la médaille d'or ! C'est vrai que représenter la France et entendre la Marseillaise sur le podium, c'est ce que je peux espérer de mieux."

Début de compétition pour les mousquetaires français au sabre, ce mercredi 25 août, à 9h.