J.O. 2021 : cet Ussellois va décrypter les épreuves chaque soir sur sa chaîne Twitch

Dans sa chambre, on croise les portraits de Pierre Gasly, Diego Maradona ou encore Julian Alaphilippe. Et sur son bureau, un ordinateur à l'écran incurvé, et un logiciel de montage. Depuis le mois de mai, Etienne a investi le terrain de Twitch. Ce réseau, très prisés par les jeunes, est surtout un des très bons moyens de discuter tranquillement de plein de sujets, et donc du sport.

C'est le choix qu'a fait Etienne. Dans le garage de ses parents, il a installé son "setup". "C'est un peu du bricolage, je ne suis pas du tout expert en informatique" sourit le garçon. Pour "streamer", il utilise la fibre, présente à Saint-Exupery-les-Roches depuis "quelques temps", et un ancien téléphone qu'il utilise comme caméra. Modeste, mais suffisent pour proposer chaque semaine une à une heure et demi d'émission consacré à l'athlétisme. Son nom : "On va s'y athlé", comme une promesse pour ses nouveaux projets.

Christophe Lemaitre et d'autres champions en guests

Les JO sont donc une énorme opportunité pour Etienne, fraîchement diplômé en journalisme de l'université de Vichy, dans l'Allier. Il va donc créer une nouvelle émission, qui s'ajoute à celle déjà prévue. Son nom : "J.O. le Taxi".

Parmi les invités, il y aura peut-être des médaillés. "Je ne peux pas tout dévoiler mais c'est possible" répond le jeune homme, au carnet d'adresse déjà important. Etienne a, en effet, déjà eu comme "guest" des noms prestigieux, comme un certain...Christophe Lemaitre. Le Haut-Savoyard a tout simplement...rejoint un "chat" lors d'une émission en cours. "Il a laissé un message pendant un stream et m'a dit que ça serait cool de participer à l'émission. Evidemment, on en voudrait chaque jour de Christophe Lemaitre !" sourit Etienne.

En relation avec des athlètes à Tokyo, le jeune Corrézien ajoute que la situation sanitaire simplifie la relation avec les sportifs, paradoxalement. "C'est beaucoup plus facile. Avant, il fallait un plateau pour les avoir, c'était complexe. Aujourd'hui, il suffit d'une webcam dans leur salon."

"Les sportifs sont beaucoup sur Twitch. Ils aiment ça. Ils sont plus tranquilles, ce sont des nouveaux formats. Ils ont moins de pression, on les piège peut-être un peu moins"

En attendant, pour Etienne, cet été peut aussi un être un vrai tremplin professionnel, pour ce mordu de sport.

L'émission "J.O. le Taxi" est à suivre chaque soir à 21 heures sur la chaîne @etienne_ce.