J.O. 2024 : les jeunes kayakistes de Pau espèrent y participer

Les J.O. de 2024 devraient, selon toute vraisemblance, être attribués à Paris. De nombreux sportifs espèrent une participation à domicile dans sept ans, surtout dans des sports olympiques comme le canoé-kayak. Rencontre à Pau avec deux jeunes espoirs.

Paris devrait accueillir les Jeux Olympiques en 2024, après l'accord entre le Comité International Olympique et la ville de Los Angeles, principal concurrent de Paris. La ville américaine devrait les organiser en 2028. Le tout devrait être officialisé le 13 septembre prochain lors d'un vote à Lima. Les sportifs français ont été très heureux d'apprendre cette nouvelle, surtout dans des sports mondialement visibles lors de ces olympiades. C'est le cas du canoé-kayak.

Mathieu Desnos a 23 ans. Il fait partie du pôle espoirs du club de Pau de canoé-kayak. La passion du canoé-kayak lui est venu très tôt, vers l'âge de 8 ans, lorsqu'il a participé à une course avec son frère. Originaire de Loudéac en Bretagne, il est désormais licencié à Pau depuis 4 ans. "Pour progresser", lâche-t-il avec un sourire. Forcement, une nouvelle comme les J.O. à domicile lui donne des ailes.

"C'est quand même l'événement sportif de tous les sports amateurs comme le kayak. Et dans le slalom, ma catégorie, il n'y a qu'un représentant donc c'est l'élite. Et la visibilité que cela peut amener fait d'autant plus rêver" - Mathieu Desnos, jeune du Pôle Espoir du club de Pau

Faire comme Tony Estanguet

Et le jeune costarmoricain se prend à rêver. 23 ans n'est pas un âge trop élevé selon lui pour prétendre à la médaille d'or dans sept ans. "La maturité sportive arrive très tard", dit-il, rappelant que le champion de France 2016 Sébastien Combot a obtenu sa qualification aux J.O. 2016 à 29 ans. Mathieu Desnos aura 30 ans en 2024, et cela lui laisse le temps de se préparer, en s'inspirant de champions comme le palois Tony Estanguet. Même s'il avoue qu'il est difficile "de se préparer à ce type d'événement avant d'y être". Il reconnaît aussi avoir beaucoup de travail à fournir avant d'arriver à être sélectionné. Il a fini 3e aux championnats du monde U23 en juillet en Slovaquie. "Mais si on y croit pas, on a peu de chance d'y arriver" dit-il.

Y participer à la maison

Pour Romane Prigent, jeune espoir au club de Pau également, c'est 'l'ambiance" qui sera primordiale. "Ca doit être magique, surtout à domicile. Toute notre famille pourra venir y assister". Elle pratique le kayak depuis l'âge de 10 ans et veut participer aux J.O. depuis que Tony Estanguet l'a fait. "C'était lorsqu'il a gagné sa troisième médaille d'or, ça m'a donné envie car je me suis dit : enfin, quelqu'un que je connais peut y participer" raconte la jeune paloise de 18 ans. Depuis, elle s'entraîne jusqu'à devenir numéro 1 junior française cette année. Elle a été récemment quatrième des championnats de France.

Romane Prigent quittera Pau pour Toulouse à la fin de l'année 2017. Pour mieux préparer les J.O. dit-elle © Radio France - DR

"C'est un autre monde, ça doit être magique à vivre" Copier

Les deux espoirs participeront aux championnats d'Europe en Allemagne du 17 au 21 août. Quant aux J.O., les épreuves de canoé-kayak des J.O de 2024 devraient se dérouler à Vaires-sur-Marne (Seine-et-Marne).