Jacques Secrétin est mort

Champion d'Europe en simple en 1976 et 2 fois médaillés de bronze en double au championat du monde , Jacques Secrétin a aussi cumulé 63 titres de champion de France et 495 sélections internationales entre 1962 et 1986. IL avait été élu élu "meilleur pongiste français du siècle" et fait chevalier de la Légion d'honneur et de l'ordre national du mérite. Il avait publié en 2007 son autobiographie "Je suis un enfant de la balle" aux éditions Jacob-Duvernet.

Natif de Carvin, il habitait Tourcoing et était toujours licencié au CP Lys-lez-Lannoy. En juin dernier, avant que la pandémie de coronavirus ne mette le sport sur pause, il se préparait pour participer aux championnats du monde vétérans, « ce sera mon dernier challenge, mais ça ne m’empêchera pas de continuer de jouer. Tenir une raquette, pour moi, c’est important. »