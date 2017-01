Jade Magnien,la vague australienne

La fabuleuse histoire de Jade. 14 ans, landaise, surfeuse, elle rêve de Jeux Olympiques et part pour trois semaines en Australie peaufiner son savoir et sa glisse auprès d’un des meilleurs entraineurs de la terre.

Elle aura 15 ans fin août jour de la Ste Rose, un signe pour cette jeune belle plante aquatique d’un blond tout californien. Jade Magnien est née à la Roche- sur- Yon mais elle a un an quand la famille s’installe à Capbreton où réside le clan maternel. Papa surfe depuis son enfance et entraine fifille dans son sillage sur la vague. A sept ans elle se met sérieusement à la chose au Capbreton Surf Club. Compétitions immédiates, succès rapides. A douze ans elle intègre la section sport étude du collège Jean-Rostang de Capbreton, c’est même la première fille de la section surf. Depuis elle enchaîne championnats régionaux, nationaux, européens, « contests » divers. Et donc là elle plonge dans la très grand bain, direction l’Australie au début du mois prochain pour un session de trois semaines avec le coach de l’équipe nationale junior, Mark Richardson, également mentor de la numéro 2 mondiale, Courtney Conlogue. Cela pour péparer entre autre une série de stages de mars à avril en mer des Caraïbes. Avant que de reprendre les compétions européennes en mai. Jade Magnien qui rêve sa vie en bleu, l’océan pour salle de classe aujourd’hui, mais aussi le Parnasse Olympique en ligne de mire dans sa jolie tête. Le surf fera son entrée aux JO de Tokyo en 2020, Jade aura tout juste, 18 ans.

Jade Magnien s’entraine tous les jours sur l’eau quel que soit la saison et la température avec en plus de la préparation physique. Et quand elle a un moment le studieuse élève de 3è accompagne son petit frère de dix ans qui lui fait du…moto cross.