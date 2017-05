Jason Lamy-Chappuis annonce officiellement son retour à la compétition en combiné nordique

La rumeur courait depuis fin mars. Cette fois, c'est Jason Lamy-Chappuis en personne qui annonce son retour à la compétition. Le champion olympique a fixé son objectif : les JO 2018, en février prochain en Corée du Sud.

Deux ans après sa retraite sportive, Jason Lamy-Chappuis annonce son grand retour à la compétition. Le jurassien, champion olympique de combiné nordique en 2010, vient de décrocher son diplôme de pilote de ligne en Angleterre et ce mercredi, au cours d'une conférence de presse tenue à Paris, il se fixe un tout autre objectif : "J'ai décidé de relancer ma carrière de sportif de haut niveau en vue des JO de Pyeongchang" indique-t-il. Les jeux prochains Jeux olympiques d'hiver auront lieu en février 2018 en Corée du Sud.

Pourquoi cette envie de revenir à la compétition ? "Ca a commencé aux JO de Rio, explique le champion franc-comtois. En tant que spectateur, vibrer sur les compétitions me donnait envie de recommencer." Il y a eu aussi le fait de passer un hiver complet en Angleterre, loin de la neige. "Je passais mes samedis et dimanches à regarder les compétitions de mes copains à la télé et je me suis dit qu'il me manquait quelque chose" poursuit Jason Lamy-Chappuis. " C'était l'envie de retrouver l'équipe de France, cette ambiance, j'avais ce manque d'être loin de la neige. Et le timing est trop parfait pour ne pas réessayer. J'ai neuf mois pour me préparer pour les JO. J'ai eu les entraîneurs qui sont tous super contents de me retrouver dans l'équipe. Il y a de belles choses à faire, de belles opportunités et puis vivre les JO, c'est quand même quelque chose d'incroyable donc il faut réessayer."

Jason Lamy-Chappuis lors de la conférence de presse annonçant son retour à la compétition © Radio France - Jérôme Val

Jason Lamy-Chappuis confie que pendant ses deux ans d'étude en Angleterre, il s'est un peu entretenu physiquement mais qu'il n'a fait aucun saut à ski depuis sa retraite, en mars 2015. Pour son retour à la compétition, il se fixe donc l'objectif d'une médaille par équipe. Le jurassien effectuera son premier stage avec l'équipe de France du 10 au 15 mai prochains, en Ardèche.