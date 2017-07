Jason Lamy Chappuis a repris son envol en compétition

Pour son grand retour à la compétition après deux ans d'absence, Jason Lamy Chappuis a pris ce samedi la 5ème place des Championnats de France de combiné nordique. En signant un bond à 107,7 mètres, le deuxième meilleur saut du concours sur le tremplin de Chaux-Neuve (Doubs).

"Welcome back Jason, tu nous avais manqué ! " C'est en peu de mots le message passé par le speaker des championnats de France de combiné nordique ce samedi à Chaux-Neuve (Doubs). Avec classe, Jason Lamy Chapuis a donc repris son envol en compétition sur le tremplin de la Côte Feuillée. Flying Jason n'a pas gagné, le titre à l'issue de l'épreuve de ski roues revient au vosgien Maxime Laheurte, Laurent Muhlethaler de Prémanon est 3ème et François Braud 4ème.

C'est la compète, ca fait plaisir de remettre un dossard - Jason Lamy Chappuis

Mais le champion olympique, qui faisait là son grand retour sur tremplin après deux ans d'absence pendant lesquels il a décroché son diplôme de pilote de ligne, a tout de même obtenu une très méritoire 5ème place, avec un bond à 107,7 mètres, le deuxième de la compétition. "Cela faisait tout de même plus de deux ans, c'était plein d'émotions, il y a du public. Surtout, ce sont des sauts qui comptent, ce n'est plus l'entrainement, c'est la compète et cela fait plaisir de remettre un dossard" confiait au pied du tremplin le jurassien de Bois d'Amont.

Heureux des sensations qui reviennent peu à peu en saut, Jason Lamy Chappuis reconnait qu'il manque encore de fond. En 29'02", il signe le dixième temps, loin des 26'34" réalisés par Hugo Buffard. © Radio France - Dimitri Imbert

"Ca ne s'oublie pas mais il faut quand même pas mal de travail, souligne aussi l'ex-retraité. Je m'entraine depuis deux mois et demi, ce n'est pas encore génial mais ça s'améliore séance après séance. Ce sont les petits détails qui font la différence, sur un saut de concours on n'a pas droit à l'erreur. En ce moment je réalise un bon saut sur deux, estimeJason. Il en faudra plus pour recréer la technique et que ça devienne un saut de base."

Enfin, admet très volontiers le champion perfectionniste, "il manque encore du foncier. Mais pas de panique, j'arriverai en forme vers le début et le milieu de saison prochaine, en 2018. L'erreur serait de vouloir en faire trop au début." Ce samedi, Jason Lamy Chappuis a réalisé en 29'02", le dixième temps de fond en ski roues, à distance respectable du skieur des Rousses Hugo Buffard, qui en 26'34" signe le meilleur temps. Mais termine 6ème de ces championnats de France, juste derrière le champion olympique jurassien.