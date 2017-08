Jason Lamy-Chapuis en compétition à Autrans pour le Grand Prix d'été de saut à ski

Après avoir mis fin à sa brillante carrière en 2015, Jason Lamy-Chapuis a décidé, en mai dernier, de revenir en équipe de France de combiné nordique pour participer aux JO de 2018, en Corée du Sud. Il s’entraîne donc très dur et était ce mercredi à Autrans, pour le Grand Prix d'été de la station.

Jason Lamy-Chapuis, 30 ans, a le sourire ! Il est heureux de reprendre la compétition, de retrouver ses potes de l'équipe de France qu'il connaît depuis l'enfance : "Cela me manquait trop!" lâche radieux, le champion olympique sous le soleil d'Autrans, au pied du tremplin de 60 mètres de la station du Vercors. Depuis deux ans, il avait raccroché pour apprendre le métier de pilote de ligne. Il faisait de la course à pied pour garder la forme, mais cela ne le satisfaisait pas. Alors, il a décidé de revenir au plus haut niveau mais, il ne s'en cache pas, y' a du boulot. "Deux ans sans entrainement, çà se sent ! En saut à ski, c'est comme le vélo, çà ne s'oublie pas. En revanche, je manque d'endurance pour le ski de fond "explique Jason qui est prêt à souffrir pour son objectif numéro un : disputer les JO en Corée du Sud, en février prochain.

"La compétition de haut niveau me manquait trop" -Jason Lamy-Chapuis

Jason le sait, sa place en équipe de France n'est pas gagnée, il va devoir prouver à son entraîneur qu'il fait partie, à nouveau, des meilleurs. "Cela crée une émulation au sein de l'équipe, d'autant qu'il y a des petits jeunes qui poussent derrière. C'est stimulant!"

Jason entouré d'Eymeric et de ses enfants, fiers de poser avec leur champion © Radio France - Véronique Pueyo

Alors Jason multiplie les compétitions cet été, comme ce mercredi à Autrans, où le public était là pour le voir voler dans le ciel bleu du Vercors. Parmi les spectateurs, il y avait Eymeric, originaire de Chartres, dans l'Eure-et-Loir. Il est en vacances dans la station iséroise avec sa famille et a tenu à saluer le champion olympique et le quintuple champion du monde : "J'adore ce sport, c'est beau à regarder et Jason est sympa" s'enthousiasme Eymeric, qui pose en famille avec son idole pour la photo souvenir.

Jason va devoir revenir à son meilleur niveau pour aller aux JO, en février prochain, en Corée du Sud.

Ensuite, le public a pu suivre les coureurs dans les rues du village pour l'épreuve de ski à roulettes. Et là, Jason s'est bien rendu compte qu'il lui manquait l'endurance. "Mais çà va revenir" dit-il confiant

Le tremplin d'été d'Autrans, la glisse est presque la même qu'en hiver © Radio France - Véronique Pueyo

Jason a terminé 4 ème de l'épreuve, derrière Hugo Buffard, Maxime Laheurte et Francois Braud. Il était plutôt content : "Pour moi, ces compétitions d'été, çà fait partie de l'entrainement pour retrouver des repères, des pensées positives."

Les choses sérieuses débuteront pour Jason et l'équipe de France de combiné nordique en Finlande, fin novembre et là, il faudra être dans le top 3 pour gagner son ticket pour Pyeongchang.