Jauge dans les salles de sport : encore des places pour l'Orléans Loiret Basket et le Fleury Loiret Handball

Alors que le gouvernement a annoncé le 27 décembre dernier que les grands rassemblements sont désormais limités à une jauge de 2.000 personnes en intérieur, salles de spectacle et dans les tribunes des salles de sport notamment, les clubs du Fleury Loiret Handball et de l'Orléans Loiret Basket, qui jouent cette semaine, ne font pour le moment pas le plein.

La jauge pour le hand et le basket pas encore atteinte

Contacté par France Bleu Orléans, le Fleury Loiret Handball nous informe que la jauge des 2.000 personnes autorisées dans les gradins du Palais des sports pour le match de gala face à Metz ce mercredi pour le retour de la Ligue Butagaz Energie n'a pas été atteinte pour le moment. Le regain de l'épidémie et l'arrivée du variant Omicron freinent les envies des amateurs de handball. "Pour la jauge, on n'aura pas à refuser des gens mais le plus impactant est l'interdiction de se restaurer dans l'enceinte", explique le club, "c'est contraignant notamment pour nos bénévoles qui vont devoir repartir avec leur sandwich à la fin de la rencontre et aussi pour les partenaires qui viennent aussi se distraire dans les salons VIP". Il reste donc des places pour le match de ce mercredi, sous réserve que les tests effectués par les joueuses et le staff reviennent le plus négatif possible (il faut que les clubs se testent 48h avant chaque rencontre et il faut présenter au moins 11 joueuses professionnelles pour le match).

Concernant l'Orléans Loiret Basket, là-aussi il reste encore des places pour le match face à Gravelines-Dunkerque prévu ce dimanche à 17h30 au Palais des sports. "Il reste encore environ 500 places à écouler", estime le club orléanais. La seule crainte concerne pour le moment le match de Monaco le 22 janvier prochain au Palais. C'est une rencontre de gala d'une part et permettre à seulement 2.000 spectateurs d'y assister serait une perte énorme pour le club et ce sera d'autre part le retour du meneur prodige Paris Lee à Orléans, ce qui ramènera forcément des fans.

Des jauges pour trois semaines

Il est encore tôt pour parler d'aides qui pourraient être versées pour compenser les éventuelles pertes financières des clubs, des négociations sont en cours, mais l'ombre des précédentes saisons sans public plane sur cette année encore une fois très spéciales. Ces jauges de 2.000 personnes en intérieur sont en tout cas applicables pour trois semaines à compter du 28 décembre 2021.