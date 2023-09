"Je me suis réveillé à l'hôpital" : Wesley Kreder, de l'équipe nordiste Cofidis, victime d'une crise cardiaque

"Je me suis couché normalement et le lendemain, je me suis réveillé à l’hôpital." Dans la nuit du 28 au 29 août dernier, Wesley Kreder, le coureur néerlandais de l'équipe nordiste Cofidis, a fait une crise cardiaque. "Sa femme et ses beaux-parents, présents sur place, lui ont prodigué les premiers soins avant qu’il ne soit rapidement transféré à l’hôpital Catharina d’Eindhoven où il a été admis d’urgence", raconte l'équipe nordiste dans un communiqué publié ce mercredi 13 septembre.

A 32 ans, le cycliste a été victime d’une myocardite, une inflammation du muscle cardiaque. Il est resté en observation à l’hôpital une semaine puis il a été autorisé à retourner chez lui mercredi dernier. "Son état de santé continue d’être surveillé par un cardiologue et par les médecins de Cofidis", assure la direction de l'équipe.

Wesley Kreder donne des nouvelles rassurantes : "C’était vraiment étrange de me retrouver là, de me demander ce qu’il s’était passé et pourquoi j’en étais arrivé là. Je suis resté plusieurs jours à l’hôpital pour passer une batterie de tests, bien récupérer avant de rentrer à la maison. Désormais, je me sens bien*, c’est difficile de penser que j’ai eu une crise cardiaque il y a quinze jours. **J’ai commencé à marcher dehors, je continue à me reposer, à m’occuper de mes deux enfants (âgés de 6 et 2 ans). J'ai encore besoin de temps pour que ma convalescence se passe bien"*.

Une carrière sur pause mais l'espoir de remonter sur un vélo rapidement

Les nouvelles sont rassurantes mais il est trop tôt pour aborder la suite de sa carrière. Pour l'instant, Cofidis explique qu,"il a été décidé, conjointement avec le staff, de mettre un terme à sa saison afin qu’il puisse bien récupérer. Néanmoins, sa motivation à revenir au plus haut niveau est intacte et Wesley devrait reprendre progressivement le vélo d’ici une à deux semaines pour de courtes sorties."

Le Néerlandais était arrivé dans l’équipe nordiste l’an dernier. Il a disputé 14 classiques au cours de sa carrière, notamment Gand Wevelgem, À Travers les Flandres et le Tour des Flandres lors des deux dernières saisons. En juillet dernier, il avait abandonné lors du Tour de Pologne mais Cofidis précise qu'il n'y avait pas de lien avec ses problèmes cardiaques actuels.

"J'espère remonter sur un vélo d'ici une à deux semaines" - Mathilde L'Azou / Cofidis

Même s'il se remet doucement, Welsey Kreder pense déjà à remonter en selle : "Les médecins n’ont pas dit que je ne pouvais plus remonter sur un vélo et j’espère pouvoir en faire d’ici une à deux semaines**. En revanche, c’est trop tôt pour évoquer déjà l’avenir. Actuellement l’heure n’est pas à se projeter mais à bien récupérer et à profiter, aussi. Je suis tellement heureux de vivre !"