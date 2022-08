"Je me suis tellement amusée" : la Bordelaise Marie-Julie Bonnin impressionne aux championnats d'Europe

"Franchement, je me suis tellement amusée. C'était terrible". Au micro de Nelson Monfort et de France Télévision, Marie-Julie Bonnin avait le sourire, mercredi soir, près de la piste du stade olympique de Munich. La jeune bordelaise venait de terminer sixième du concours du saut à la perche. Pas de médaille donc, mais un record personnel battu. La licenciée du Stade Bordelais a passé une barre à 4,55 mètres à son deuxième essai. Et manqué à trois reprises, de très peu, de franchir la hauteur suivante, à 4m65.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Prometteur, à 20 ans seulement et pour sa première grande compétition sous le maillot de l'équipe de France. Vice-championne d'Europe en 2019 chez les juniors avec 4m16, elle n'avait plus sauté au dessus de 4m10 pendant les deux "années covid" en 2020 et 2021. Avec son nouvel entraîneur Damiel Dossevi, son année 2022 a donc été celle de la progression, et des records personnels. Julie-Marie Bonnin a ainsi passé 4m21 en salle cet hiver. Puis 4m46 en juin, jusqu'à monter à 4m51 en juillet à Pessac. Avant donc les 4m55 dans le concours ultra-relevé de Munich.

La joie de Marie-Julie Bonnin après son saut à 4m55. © Maxppp - CHRISTIAN BRUNA/EPA/MaxPPP

A même pas 21 ans, la voilà déjà sixième meilleure française de tous les temps en plein air. Marie-Julie Bonnin est donc lancée dans un sprint de deux ans qui passera probablement, si elle continue sur sa lancée, par ses premiers championnats du monde à Budapest en 2023, jusqu'aux Jeux olympiques de Paris-2024.