"Je ne réalise toujours pas", l'Ardéchoise Mélanie Allier championne de France du 10.000 mètres

Mélanie Allier a fait briller les couleurs de son département à l'échelle nationale ce week-end. L'athlète de 23 ans, originaire de Tournon-sur-Rhône, a été sacrée championne de France du 10 000 mètres, à Pacé (Ille-et-Vilaine). Licenciée à l' Entente Athlétique Tain-Tournon et déjà championne de France du 5 000 mètres, Mélanie Allier a bouclé ses 25 tours de piste en 33 minutes et 18 secondes.

Entre 7 et 8 entraînements par semaine

"Je ne réalise toujours pas. Je suis surtout très très contente, de voir que tout le travail paie. Je suis un rythme de 7 à 8 entraînements par semaine. C'est pas mal de concessions, surtout avec mes cours à côtés, mais j'adore ça. Et ça vaut le coup", réagit Mélanie Allier, actuellement en 4e année d'orthophonie à Lyon. L'athlète visait la première ou deuxième place à ces championnats de France, pour être sélectionnée pour la Coupe d'Europe, en juin prochain, à Pacé.

Sur les traces de Kevin Mayer ?

"J'ai l'impression d'avoir passé un cap. Je pense que je gère surtout mieux la pression, mon entraîneur m'a beaucoup aidé là-dessus. Il sait ce qu'il faut me dire pour me motiver", explique Mélanie Allier. Si elle est fière de sa performance et de son parcours, elle est également fière de faire parler de son club, l'Entente Athlétique Tain-Tournon. "Surtout que la Drôme-Ardèche, c'est un petit comité. Donc ça fait encore plus plaisir de faire briller notre club à l'échelle nationale. Même si, bon, il était déjà un peu connu grâce à Kevin Mayer", sourit-elle. Le champion du monde de décathlon a également fait ses débuts dans ce club.

Alors Mélanie Allier va-t-elle suivre ses traces, notamment aux Jeux olympiques ? "Pour les JO de Paris 2024, ça me semble prématuré voire totalement impossible. En général, les athlètes arrêtent de travailler et se consacrent essentiellement à la préparation des JO. Pour l'instant, moi, je ne peux pas", répond la jeune femme.