24 Heures du Mans : le pilote chinois Yifei Ye au Centenaire dans la ville où il est arrivé seul à 14 ans

Yifei Ye a 22 ans et il disputera ce week-end ses troisième 24 Heures du Mans. Après deux participations en LMP2, il va courir en Hypercar au volant de la Porsche privée #38 du team Jota. Il rêve d’un podium sur ce circuit et surtout dans la ville où il est arrivé seul, à 14 ans, dans l'espoir d'une carrière de pilote professionnel.

“J’ai commencé le karting en Chine et je rêvais d’être pilote professionnel mais ce n’était pas simple parce que les constructeurs sont tous en Europe”. Yifei Ye explique de façon très simple le dilemme bien connu de nombreux jeunes pilotes loin du vieux continent. Comment se faire remarquer quand on dispute des courses en Chine, en Malaisie ou en Australie ? “Avec ma famille il a fallu prendre la décision de sacrifier ma vie normale, c'est-à-dire de quitter ma famille, mon école et mes amis à l'âge de quatorze ans. Je suis venu seul vivre au Mans” rembobine le jeune chinois. Il a intégré en 2014 la FFSA Academy, structure de sport étude pour les jeunes pilotes après un accord trouvé entre les fédérations françaises et chinoises de sport automobile.

La barrière de la langue

À 8.000 km de ses racines et de ses repères, Yifei Ye a connu quelques coups de blues. “Au début, c'était vraiment compliqué puisque je ne parlais pas le français. Mon anglais était aussi très pauvre. Parfois je me disais que j’aurai du mal à y arriver”. Mais l’adolescent s’est accroché. Faute de trouver au Mans un(e) professeur(e) capable de lui apprendre le français à partir du chinois, il a dû trouver deux enseignants pour un apprentissage chinois/anglais puis anglais/français. “Mais j’ai obtenu mon Brevet et mon Bac au Mans” sourit-il à l’évocation de son intégration via ses premières victoires scolaires. C’est aussi au Mans qu’il a passé le permis de conduire. “Je connais bien les routes ici, même les Hunaudières, Mulsanne et Indianapolis où je passais avec l’auto-école. Et maintenant avec des voitures de course c’est extraordinaire” confie ce pilote à la trajectoire peu ordinaire.

La Porsche 963 du team Jota en piste en Hypercar - 2023 FIA WEC FocusPackMedia - Marcel Wulf

Un baptême cruel aux 24 Heures du Mans

Au niveau sportif Yifei Ye a remporté le titre de champion de France de formule 4 sans réussir ensuite à percer en monoplace. Sa carrière s’est orientée vers l'Endurance avec une première participation aux 24 Heures du Mans 2021. Cette course lui a réservé un sort d’une grande cruauté en lui subtilisant la victoire dans le dernier tour. “Nous avions 40 secondes d’avance avec mes coéquipiers Louis Deletraz et Robert Kubica. Mais la voiture est tombée en panne. C’était…..” Yifei Ye peine à finir la phrase, cherche le bon mot en français, qu’il ne trouve finalement pas. Deux ans après, la blessure n’est pas cicatrisée.

Porsche a rapidement détecté chez le jeune asiatique un vrai potentiel. Yifei Ye est aujourd’hui pilote officiel pour la marque allemande. Il va disputer ces 24 Heures du Mans avec l’écurie Jota qui aligne une Porsche 963 privée, reçue juste avant les 6 Heures de Spa-Francorchamps, la course qui a précédé le grand rendez-vous en terre mancelle. “C’était rapide à Spa, chaque pilote n'a pu faire quinze tours avant la course. On ne connaissait presque rien des systèmes de l’auto. C’est donc très positif d’avoir pu finir la course à la sixième place sans trop de soucis. Depuis, on a pu faire des tests au Castellet il y a deux semaines pour tranquillement comprendre la voiture, apprendre les réglages et essayer d’avoir une bonne vitesse de pointe, ce qui était important ici au Mans”. Les qualifications ce mercredi ont mal tourné avec une panne qui a contraint son équipage à regarder la séance depuis les stands. Mais qu'importe, c'est la course qui sera décisive. Yifei Ye est plutôt confiant avant de disputer cette édition du Centenaire. Mûr pour entrer dans l’Histoire. Jamais un Chinois n’a gagné les 24 Heures du Mans, épreuve légendaire si loin de sa ville natale de Xi'an. Mais si près de son ancien foyer d’adolescent.