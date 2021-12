"Je suis carrément à fond": à l'approche du match des Dragons, les supporteurs remontés comme des coucous

"Allez les dragons". Pour Hugo, 8 ans, à quelques heures du quart de finale aller de la ligue des champions de hockey sur glace, le mot d'ordre est assez simple. Et c'est un peu le même pour tous les supporteurs. Ce mardi, à 18h heure française, les Rouennais du Rouen Hockey Elite (RHE) affrontent les Finlandais de l'équipe de Tapara, chez eux à Tempere. Mais même à distance les dragons pourront compter sur leurs supporteurs.

Le coup d'envoi du match est à 18h, heure française. © Radio France

"Je suis confiant"

"Moi je suis confiant, assure Nicolas, qui suit les Rouennais depuis trois saisons. On va les encourager de très loin. Eux ils sont en Finlande, nous on va rester en France mais on va quand même les supporter. Je suis carrément à fond."

"Ca va pas être un match facile mais c'est la première équipe française à arriver à ce stade-là de la compétition donc il faut être au taquet pour représenter le hockey français", analyse de son côté Rodolphe. C'est effectivement un match historique que s'apprêtent à disputer les hockeyeurs rouennais. Jamais aucune équipe française n'a jamais réussi à se qualifier pour les quarts de finale de la ligue des champions de hockey sur glace.

A l'approche du match, Raphaël se dit confiant. Copier

"Même si ils perdent, on sera tous derrière eux"

"Je pense que ça va être difficile, surtout que le premier match est à l'extérieur, redoute Jean-Marc, abonné depuis dix ans aux dragons de Rouen. Tout va dépendre du résultat qu'ils vont faire là-bas. Il ne faut pas qu'ils craquent en défense et qu'ils prennent plein de buts là-bas sinon le match retour va être compliqué. On croise les doigts pour eux, c'est déjà historique ce qu'ils ont fait donc même s'ils perdent on sera tous derrière eux."

Peu importe le résultat du match aller donc pour les supporteurs. Beaucoup ont déjà réservé leur place pour le match retour, qui se jouera lui le 14 décembre, à la patinoire de l'Ile Lacroix.