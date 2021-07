"Je suis loin d'être déçue" : la réaction de Loana Lecomte après sa 6ème place aux JO de Tokyo

Pas de médaille olympique pour la championne haut-savoyarde. Pourtant championne de France et leader actuelle de la Coupe du Monde de VTT cross-country, Loana Lecomte a terminé à la sixième place de l'épreuve ce mardi au Japon. Une petite surprise et une déception aussi pour son camp et ses proches du club de cyclisme, rassemblés ce matin à Annecy pour suivre la course de leur protégée.

Du sourire et des larmes

Une fois la course terminée, la jeune Loana Lecomte n'a pas réussi à contenir ses larmes. Des larmes qui ont laissé place derrière à un grand sourire. "Je suis loin d'être déçue. Pour mes premiers Jeux Olympiques, c'est super. Je suis déjà heureuse d'avoir terminé la course. C'est un rêve depuis toute petite de participer aux Jeux. J'ai tout donné, je ne regrette rien".

La jeune vététiste disputait en effet ses premiers Jeux à seulement 21 ans. Et elle donne désormais rendez-vous dans trois ans pour les Jeux "à la maison", à Paris.