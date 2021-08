JO de Tokyo : "Je suis très fière" réagit l'haltérophile Gaelle Nayo Ketchanke qui finit cinquième

La sportive qui s'entraîne à Clermont-l'Hérault, Gaelle Nayo Ketchanke finit à la 5e place du tournoi d'haltérophilie des Jeux olympiques de Tokyo, dans la catégorie des moins de 87 kg, ce lundi. "Je ne m'y attendais pas. Je suis très fière de moi surtout que j'étais dans une catégorie supérieure à la mienne" explique celle qui a réussi à soulever 247 kg de poids en tout. "J'ai tout donné et puis ça a payé. Je me suis répété que je pouvais y arriver pendant mes entraînements." réagit Gaelle Nayo Ketchanke qui avait fini à la huitième place des JO de Rio en 2016.

Une fin de carrière en beauté

La championne d'Europe d'haltérophilie en catégorie moins de 81 kg va maintenant se reposer. "Finir sa carrière sur une cinquième place, alors qu'elle a une fissure du tendon de l'épaule, c'est du pur bonheur !" se réjouit son entraîneur et conjoint Laurent Pedreno. "C'est une athlète qui n'abandonne jamais rien. C'est une guerrière, une championne et maintenant elle va laisser plus de place à sa vie de femme" assure-t-il.