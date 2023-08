"Je surfe avec mes sensations" : Aitor Francesena, non-voyant, décroche l'or à l'Open de Parasurf d'Anglet

Aitor Francesena est un battant. Cet habitant de Zarautz vient de remporter une énième médaille d'or à Anglet, lors de l'Open international de Parasurf d'Anglet, ce mardi. À 53 ans, il cumule déjà deux titres de champion du monde. Lui qui a un glaucome congénital qui lui a fait perdre la vue il y a 14 ans sur l'œil droit, puis sur l'œil gauche quatre ans après. "Je n'y vois rien du tout, je suis à zéro", indique le natif de Zarautz. Pourtant, il surfe et excelle dans son sport . Il en est devenu l'un des pionniers en montant la première école nationale de Parasurf en Espagne en 1988.

ⓘ Publicité

Le Surf, "c'est ce qui me donne le plus de bonheur"

"Après cela j'ai continué le surf car c'est ce que j'aime le plus au monde et ce qui me donne le plus de bonheur", assure Aitor Francesena qui explique que tous ceux qui ont un handicap "comme moi, reçoivent quelque chose de plus grand grâce au surf". Sur la planche, il n'est pas accompagné, il se met debout tout seul et zigzague comme si la vague le guidait. "Je surfe avec mes sensations. C'est sûr que c'est difficile de surfer quand on est aveugle parce que quand tu as un écran noir tu penses que tu vas avoir la nausée avec le mouvement des vagues. Quand tu te rends compte que ce n'est pas le cas, ça donne encore plus de sensations", raconte-t-il.

Un bon professeur et la pratique, surtout, lui permettent de surmonter ces étapes. Une pugnacité qu'il raconte dans des conférences depuis dix ans, lui qui se décrit comme "conférencier, surfeur inspirant, coach de surf professionnel" sur sa page LinkedIn . "Chaque fois que je prends une vague, je file sur l'eau et elle me laisse faire ce que je veux. Je n'ai pas de mots pour l'expliquer. C'est une merveille, c'est le meilleur remède au monde", sourit Aitor Francesena.