"Je vais vivre mon rêve" : Julien Ballais, pilote de Beaune, participe aux 24 Heures du Mans moto

Il a encore du mal à y croire. Pourtant Julien Ballais enchaîne les tours d'essais sur le mythique circuit des 24 Heures du Mans, et arpente les stands déjà transformés en ruche vibrante du vrombissement des moteurs. Le pilote de Beaune, sacré deux fois champion de France WERC (2020 en Twin Cup et 2022 en Roadster Cup) a décroché sa place pour s'aligner samedi 15 avril au départ des 24 h du Mans moto. Il fait partie ce week-end de l'écurie "Team 50 & 212 Motors Event WERC."

"Franchement, c'est incroyable" confie Julien Ballais, pourtant habitué à l'ambiance des courses. "Cela fait des mois qu'on prépare cette aventure. Nous sommes une équipe de 30 personnes dans une ambiance très familiale. On a encore du mal à y croire. Et je pense que jusqu'à samedi 14 h59, on aura du mal à croire à tout ça. Le circuit est impressionnant. On est face à des concurrents chevronnés, professionnels, que l'on regardait à la télé il y a encore quelques années et que l'on regarde encore à la télé. Sauf que là, je suis avec eux sur le circuit."

Julien Ballais (2° en partant de la gauche) et son team - DR

"Nous sommes un groupe de quatre pilotes: trois titulaires et un remplaçant. Je fais partie des titulaires. Nous allons donc passer 8 heures chacun au guidon de la moto. Une Suzuki GSX-R de 1.000 cm3. Cela veut dire des relais toutes les une heure et demi à deux heures environ. Je sais que je ne vais pas dormir durant 24 heures. Quitter ou enfiler la combinaison prend facilement 15 minutes. Durant notre heure et demie de pause, on aura peut-être 20 minutes de sieste, comme des navigateurs au long cours. Il faut aussi passer par le kiné et le massage, penser à s'hydrater et s'alimenter."

285 km/h en ligne droite

"Sur le circuit, notre vitesse moyenne est à 170 km/h par tour et la vitesse max atteint 285 kilomètres. Cela demande un très grande concentration, car au delà de 200km/h il y a différents paliers où la vision va se rétrécir. Comme dans un tunnel, on ne voit presque pas sur les côtés. Il faut récupérer des points de repère, et rester synchronisé. Le tout sur une moto de compétition de 200 chevaux et 200 kilos qui ne demande qu'à vous éjecter . C'est extrêmement physique et dur mentalement. On sait très bien que c'est le mental qui sera le plus important dans la deuxième partie de cette épreuve pour que le corps ne lâche pas."

285 km/h sur une moto de 200 chevaux - DR

"Finir l'épreuve, ce serait mon Graal sportif"

Pour cette première participation, pas question de podium. "L'objectif, c'est déjà de finir" souligne Julien Ballais. "Il faut imaginer que l'année dernière, il y avait 60 équipages au départ, mais il y en a déjà que 45 qui ont passé la ligne d'arrivée. C'est à dire qu'il y a déjà un fort taux d'abandon sur casse mécanique ou sur blessure des pilotes. Moi, mon rêve déjà et ma priorité, c'est d'être "finisher" aux 24h du Mans, autrement dit passer la ligne d'arrivée de dimanche à 15 h. Ce serait incroyable de vivre cette aventure, c'est mon Graal sportif."

24 heures très suivies à Beaune

La course de Julien Ballais, moto N°212, sera suivie de près par ses amis et ses sponsors à Beaune, un vrai fan club qui s'est monté autour de lui "Là, je me retrouve seul assis sur la moto, mais je pense à tous ceux qui m'ont accompagné jusque là, tous ceux qui croient en moi" assure le pilote Beaunois. "Cela inclut ma famille, mais aussi des entrepreneurs locaux, notamment du pays Beaunois. C'est une aventure commune qui dure plusieurs mois, plusieurs années."* Julien Ballais promet de publier tout au long de ce weekend des photos et des vidéos de sa course sur sa page Facebook.

"Evidemment, on est là aussi pour se faire un petit peu remarquer. Le but est de poursuivre une petite carrière sur un an ou deux dans ce championnat du monde d'endurance. Et de trouver d'autres écuries pour participer à d'autres grandes épreuves comme les 24H de Spa Francorchamps en Belgique au mois de juin et le Bol d'Or du Castellet en septembre" conclut Julien Ballais.

Finir les 24h du Mans ouvrira la porte à d'autres épreuves - DR