"Je vise l'or" : Le jeune périgourdin Milann Klemenic aux championnats d'Europe juniors d'athlétisme

Le maillot tricolore lui va à merveille. Milann Klemenic a revêtu le t-shirt, le short et la casquette aux couleurs de l'Equipe de France pour son entraînement à l'ES Trélissac. Le jeune athlète périgourdin prépare son départ pour Jérusalem, où se déroulent le 9 et 10 août les championnats d'Europe juniors d'athlétisme. Il a été sélectionné en Equipe de France pour le relai 4 fois 400 mètres, sa spécialité.

Autour du stade de Trélissac, Milann enchaîne les sprints, toujours avec le sourire. "Ce que j'aime c'est l'adrénaline, elle m'apporte de la joie et me montre jusqu'où je suis capable d'aller", confie le sportif. C'est en 2015 qu'il commence à se lasser du judo et rejoint la piste d'athlétisme. Il test de nombreuses disciplines avant de se spécialiser en 400 mètres, là où il impressionne le plus.

"Au-dessus du lot"

Gérard Reys, l'entraîneur de Milann depuis son passage cette année en cadet, souligne : "J'ai très vite vu ses capacités, il a une belle foulée, une grande fréquence, il est au-dessus du lot". C'est simple il n'avait "jamais vu ça". Généralement, les cadets effectuent leurs premiers 400 mètres en 52 ou 53 secondes. Milann, les termine très vite en 50 secondes, avant même de passer sous cette barre. Au début de l'année 2023, il remporte coup sur coup les championnats de France de 400 mètres en salle et en extérieure et s'offre déjà un beau palmarès : meilleure performance française de l'année et cinquième performance mondiale de l'année pour un 2007.

A tel point que Milann est surclassé en junior pour les championnats d'Europe d'athlétisme à Jérusalem alors qu'il est, à 15 ans, en première année de cadet. "Ca me montre que je suis costaud, et que je suis capable d'affronter des plus grands que moi. Ca me rend fier, ça ne me met pas de pression", déclare le jeune homme. Il résume son état d'esprit en une phrase : "Je ne me pose pas de questions, je cours et c'est tout". Son entraîneur le décrit comme un acharné du travail. Il s'entraîne quatre fois par semaine et quand il a le temps, va faire une footing ou participe à un cross.

Des rêves de médailles d'or

Milann vit sa première sélection en Equipe de France avec fierté. Il regarde son maillot tricolore et confie : "c'est pas tous les jours qu'on a ça, je trouve ça phénoménal d'être surclassé et de représenter ma nationalité". Le jeune athlète croit aux chances de l'Equipe de France en 4 fois 400 mètres et vise la médaille d'or. "J'aimerais bien qu'on finisse premiers des séries, et qu'on gagne la finale avec minimum dix mètres d'avance sur le deuxième", déclare même le périgourdin.

Gérard Reys est l'entraîneur de Milann depuis le début de l'année. © Radio France - Gabin Grulet

Son entraîneur et le président de l'ES Trélissac lui prédisent d'ailleurs un grand avenir. "Et pourquoi pas participer aux Jeux Olympiques un jour ?", lance même Gérard Reys. Avant de devenir "le nouveau Christophe Lemaitre", Milann a pour objectif de battre les records de France en salle et sur piste et de continuer à progresser. Les championnats d'Europe pourraient déjà démontrer qu'il "mérite sa place en Equipe de France" pour les prochaines échéances internationales.