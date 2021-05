Jean Castex en visite au CREPS de Font-Romeu pour lancer le projet de centre de préparation aux JO 2024

Un Premier ministre sur ses terres. Jean Castex s'est rendu samedi 22 mai à Font-Romeu avec la ministre des Sports, dans son ancien canton départemental, pour lancer officiellement le projet d'un futur centre de préparation à la haute performance, censé préparer des athlètes de haut niveau pour les Jeux olympiques de Paris en 2024. Le nouveau complexe sera construit sur le site du CREPS et du centre national d'entrainement en altitude. Parmi les futures installations : un bassin nordique extérieur de 50 mètres, le plus grand du monde à cette altitude, mais aussi un complexe sport de combat et sports collectifs, ainsi qu'une unité d'accompagnement à la performance sportive. Le projet coûtera en tout 45 millions d'euros, financé à la fois par l' Etat dans le cadre du plan de relance et par la Région.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Ce sont les JO de Paris mais il faut que ce soit les JO de la France, et que ça concerne tous les territoires", explique le Premier ministre. "Venir ici, à Font-Romeu, très loin de Paris, c'est montrer que la préparation des JO concerne tout notre pays, et va favoriser l'ensemble des territoires, y compris les plus éloignés comme ici. On est en montagne, avec des atouts formidables. Et il y a longtemps que je m'occupe de Font-Romeu, on avait déjà signé des conventions en 2011. Donc c'est un atout dans la préparation de ce formidable événement." Jean Castex et Roxana Maracineanu ont également inauguré la nouvelle piste d'athlétisme baptisée Colette-Besson, du nom de cette athlète française qui avait remporté la médaille d'or du 400 mètres lors des Jeux olympiques de Mexico, en 1968.

Le Premier ministre a dévoilé une plaque pour l’accueil du nouveau CREPS de Font-Romeu. © Radio France - Bastien Munch

La présidente de Région Carole Delga a présenté les futures installations, parmi lesquelles un bassin nordique de 50 mètres. © Radio France - Bastien Munch

Jean Castex et Roxana Maracineanu ont inauguré la nouvelle piste d’athlétisme Colette-Besson. © Radio France - Bastien Munch