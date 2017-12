Le Rallye Africa revient pour sa 10 ème édition. Cette course dans la tradition du mythique Rallye Paris-Dakar part de Monaco dimanche matin, direction Nador dans le nord du Maroc avant d'arriver au Lac Rose au Sénégal le 14 janvier pour la fin de la course.

Menton, France

France Bleu azur a rencontré les pilotes la veille du départ, à Menton, pendant les derniers contrôles techniques des engins. Pendant douze jours, 450 concurrents en buggy, camions et motos vont s'affronter dans des paysages à couper le souffle du Maroc au Sénégal en passant par la Mauritanie. Le parrain de cette édition est l'humoriste Jean-Marie Bigard. Il est venu saluer les coureurs et leur partager sa bonne humeur pour les détendre avant le départ.

Jean-Louis Schlesser le pilote et ancien champion du Paris-Dakar et l'humoriste Jean-Marie Bigard, parrain de l'édition 2018 du Rallye Africa © Radio France - Pauline Renoir

Parmi les coureurs, de nombreux amateurs, comme Yves Fromont. Il va tracer avec son fils à bord de leur Buggy. Dernier contrôle technique à Menton avant le départ à Monaco dimanche matin. " Le buggy c'est une voiture sympa à conduire dans le sable et dans les mauvaises pistes mais il faut rester endurant et concentré pendant toute la course " confie-t-il fort de son expérience après avoir participé plusieurs fois au Paris-Dakar.

Derniers contrôles techniques avant le départ sous les regards des curieux à Menton © Radio France - Pauline Renoir

David Casteu, le pilote de moto Niçois qui a participé 15 fois au Paris-Dakar et a été champion du monde de rallye-raid en 2010 est venu soutenir les équipes avant le départ. " C'est très fort en émotion, peut-être plus qu'en Amérique Latine " raconte-t-il. " En Afrique vous traversez des centaines de kilomètres de désert, en Amérique Latine on est jamais loin des habitations. " David Casteu part en Amérique Latine lundi pour la 40 ème édition du mythique Rallye Dakar. Il ne sera pas sur sa moto mais sera à la tête d'une équipe.

Rallye Africa : Top départ le 31 décembre à Monaco.

Rallye Dakar : Top départ le 6 janvier à Lima au Pérou.