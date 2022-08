Jean-Marie Thévenard et Sarah Vieuille, grands vainqueurs de l'ultra-trail de L'Echappée Belle

On connait les noms des deux gagnants de l'ultra-traversée du massif de Belledonne. Jean Marie-Thévenard et Sarah Vieuille ont fini vainqueurs de la 10e édition du trail L'Echappée Belle.

Les grands gagnants de l'ultra-traversée du massif de Belledonne ont fini leur course ce samedi 20 août. Jean Marie Thévenard et Sarah Vieuille sont les vainqueurs de la 10e édition de l'ultra-trail L'Echappée Belle. Lui est arrivé à 4 h 50 à Aiguebelle, en Savoie. Il a parcouru les 149 kilomètres de la traversée intégrale en 23 heures 51 minutes et 36 secondes. Quant à elle, la double championne de France de trail, a fini la course en 27 heures 26 minutes et 37 secondes.

Sarah Vieuille a fait le meilleur score féminin pour cet ultra-trail de l'Echappée Belle. - Echappée Belle / Bruno Lavit

Fin de la course dimanche

Les coureurs et coureuses sont partis ce vendredi 19 août du Domaine de Vizille. Ils ont jusqu'à dimanche midi pour atteindre la ligne d'arrivée à Aiguebelle.