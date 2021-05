Chaque dimanche, sur France Bleu Provence, le chroniqueur hippique Jean-Philippe Thomas vous donne rendez-vous à 18h45. Avec lui, l'actualité des courses, les souvenirs de ces rencontres et toujours des sujets avec les passionnés du cheval.

Jean-Philippe Thomas rend hommage à Grégory Lemarchal et Christophe Dominici

Hommage à Grégory Lemarchal

Rencontre avec le chanteur Grégory Lemarchal © Radio France - Studio Henri Durand

Le souvenir de notre chroniqueur hippique Jean-Philippe Thomas d'une belle journée, le 11 juillet 2005, sur l'hippodrome d'Aix-les-Bains à l'occasion de la sortie du film ZIG ZAG, l'histoire d'un zèbre qui se prend pour un cheval de course : souvenir et hommage à Grégory LEMARCHAL. France Bleu Provence apporte aussi son soutien à l’association Grégory Lemarchal et Vaincre la Mucoviscidose.

Hommage à Grégory Lemarchal Copier

Hommage à Christophe Dominici

Hommage à Christophe Dominici © Radio France - Cherche Midi

Sur l'Hippodrome de Hyères les Palmiers, ce samedi 1er mai 2021, on a décerné le Prix Toulon Métropole et le nouveau Prix Christophe Dominici. Jean-Philippe Thomas, le chroniqueur hippique sur France Bleu Provence rend un hommage au rugbyman Christophe DOMINICI qui était aussi un vrai passionné de chevaux de courses.

Hommage à Christophe Dominici Copier

Ecoutez France Bleu Provence sur 103.6 à Marseille et 102.9 à Toulon