La belle voix grave de Jean-Pierre Teixidor ne résonnera plus le dimanche après-midi sur les ondes de France Bleu Roussillon. Le présentateur de "Sport+" depuis 27 ans est décédé ce jeudi matin.

Une grande voix de France Bleu Roussillon vient de s'éteindre. Jean-Pierre Teixidor est décédé ce jeudi matin à l'âge de 64 ans, suite à une attaque cardiaque.

Jean-Pierre, la voix des sports de la radio catalane, celle qui vous accompagnait tous les dimanches entre 16h et 19h dans "Sport Plus", l'émission de tous les sports du Pays Catalan.

Jean-Pierre présentait ce rendez-vous avec passion depuis 27 ans. "Sport plus", une institution du paysage radiophonique catalan, mis en valeur par son timbre de voix grave et reconnaissable entre tous.

Chaque dimanche, les joueurs, entraîneurs, sportifs des Pyrénées-Orientales se pressaient dans le studio de France Bleu Roussillon pour réagir à chaud à l'actualité sportive.

En plus d’un collègue, France Bleu Roussillon perd un ami, un homme chaleureux, attentif aux autres. Toute l'équipe est sous le choc, et présente à sa famille et ses proches ses plus sincères condoléances.

