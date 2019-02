Jérémie Romand : "la Coupe de France, l'un des plus beaux titres que l'on peut avoir"

Amiens, France

Il ne lâche pas sa médaille ! Au lendemain d'un très beau succès en finale de Coupe de France de hockey-sur-glace, l'attaquant des Gothiques d'Amiens, Jérémie Romand a poussé la porte des studios de France Bleu Picardie et de l'émission la Tribune des Sports. Il est longuement revenu sur les émotions de la veille. "C'était un moment énorme à vivre avec un groupe aussi soudé, un groupe de potes. Cela fait deux ans qu'on le construit. C'est énorme".

Un titre compliqué à aller chercher

Pour Jérémie Romand, interrogé par les polémistes, Romain Pechon du 11amienois, Antoine Caux du Journal d'Amiens, Jimmy, fidèle supporter des Gothiques et l'ancien joueur d'Amiens et consultant France Bleu Picardie, Grégory Beron, cette victoire est belle car "c'est l'un des titres les plus compliqués" à décrocher.

Jérémie Romand avec les lunettes France Bleu Picardie au milieu des polémistes © Radio France - France Bleu Picardie

Dimanche à Bercy, les Gothiques ont battu Lyon 3-2 au terme des prolongations. Les Lions avaient égalisé à deux secondes seulement du buzzer final. Et Jérémie Romand de se confier. "J'avoue que j'étais pas bien sur le banc. C'est juste incroyable, on a pris un gros coup sur la tête en se faisant égaliser mais c'est un peu ce qui ressort de cette équipe, c'est qu'on a rien lâché".

A aucun moment Amiens ne s'est mis dans le costume du favori

L'ex attaquant de Rouen, Brest ou encore Nice évoque aussi la pression que les Gothiques avaient sur les épaules avant le final four. "Depuis qu'on est qualifiés pour le carré final, les supporters voyaient presque comme un trophée acquis mais on a joué une demi-finale contre une équipe qui n'avait rien à perdre et une finale contre Lyon qui n'est pas du tout à sa place" en Ligue Magnus rappelle Jérémie Romand. Les Lions sont onzièmes du championnat. Pour Jérémie Romand, "à aucun moment Amiens ne s'est mis dans le costume du favori, on a deux entraîneurs qui vivent au jour le jour. On a pas entendu parler de la finale avant jeudi. C'est peut-être ce qui a fait notre force".

Jérémie Romand a envie de rester à Amiens

Interrogé sur la saison prochaine, Jérémie Romand a annoncé qu'il a signé un nouveau contrat mais que des changements à venir sur les durées de contrats pourraient peut-être faire évoluer les choses. En tous cas l'attaquant "a envie de rester" et devrait normalement rester chez les Gothiques.