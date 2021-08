Jérémy Chardy de retour des JO : "Il y avait une très belle ambiance, j'en garderai plein de souvenirs !"

Celui qui l'a battu en quarts de finale a terminé les Jeux de Tokyo sur la plus haute marche du podium. De quoi relativiser la défaite du Béarnais Jérémy Chardy face à Alexander Zverev, l'Allemand, 5e mondial et désormais champion olympique. Le tennisman de Boeil-Bezing est rentré chez lui, à Londres, ce dimanche soir, des souvenirs de ses premiers Jeux Olympiques plein la tête.

Se retrouver avec tous les meilleurs athlètes de toutes les disciplines au même endroit, c'est vraiment quelque chose de particulier !

Jérémy Chardy

"Je pense que l'on a tous eu une belle surprise en arrivant, explique Jérémy Chardy. On n'était pas sûrs de la manière dont les Jeux allaient se passer sur place, à cause du virus. Finalement on avait juste des tests salivaires à faire tous les jours mais, après, l'ambiance au village était très cool, on pouvait être avec tous les autres athlètes... On vivait complètement normalement. Se retrouver avec tous les meilleurs athlètes de toutes les disciplines au même endroit, c'est vraiment quelque chose de particulier. J'en garderai plein de souvenirs, ça c'est sûr !"

Le Béarnais de 34 ans, qui jouait à la fois en simple et en double avec Gaël Monfils - ils ont été battus au deuxième tour par (encore) Alexander Zverev et son compatriote Lennard Struff -, est bien sûr satisfait de son "très bon résultat", malgré des conditions de jeux très difficiles : "Il faisait très très chaud et surtout très humide. Je pense que je n'avais jamais joué avec une humidité aussi élevée. Beaucoup de joueurs ont souffert, moi y compris. Mais bon, quand il y a une bonne ambiance et que cela se passe bien, cela rend les choses bien plus facile."

Une semaine de repos avant Cincinnati, puis l'US Open

Satisfait de sa performance, mais aussi de celle de son "petit frère" Ugo Humbert, le second quart-de-finaliste français de ces JO. "On a partagé la même chambre pendant deux semaines, cela nous a permis de parler de plein de choses et nous a vraiment beaucoup rapprochés. C'était une très belle surprise et je pense qu'on passera plus de temps ensemble."

Jérémy Chardy profite de sa quarantaine de cinq jours à Londres pour profiter de son fils et de sa femme, sa "priorité", avant de s'envoler pour Cincinnati, dont le masters commence le 14 août, mardi prochain. Ensuite, viendra l'US Open...