Le tennisman palois Jérémy Chardy tient une des plus belles performances de sa carrière. Il a battu mardi soir le numéro 4 mondial Daniil Medvedev au Masters 1000 de Paris-Bercy. Un moment fort que savoure le Béarnais.

Jérémy Chardy : "Une de mes plus belles victoires" au Masters de Paris-Bercy

Pau, France

"Mon bébé a déjà des émotions !" s'est amusé Jérémy Chardy après sa victoire face au numéro 4 mondial, Daniil Medvedev. Son épouse, Susan Gossage Chardy, enceinte de leur premier enfant, était en tribune pour l'exploit du Béarnais. "Je suis très content dans ma vie à l'extérieur du tennis donc je pense que ça se ressent aussi sur le court", explique Jérémy Chardy. "Quand t'es bien en dehors, c'est plus facile d'aller sur le court et de se battre."

"Le public m'a bien aidé"

Car c'était une bataille face à un Russe qui a eu huit balles de break dans le troisième set, toutes sauvées par Jérémy Chardy. "Je les aies bien joué, du coup ça l'a un peu frustré. A chaque fois ça m'a fait prendre de la confiance. Le public m'a bien aidé aussi", reconnaît le Palois.

Cette victoire face à un joueur du top 5 est peut-être l'une des plus belle performance de sa carrière. "Quand tu joues un match comme ça sur le central en France et qu'en plus tu le gagnes, c'est juste une sensation magnifique. Je pense que tous les efforts qu'on fait chaque jour c'est pour vivre des moments comme ça."

Rester dans le rythme

Un moment dans la carrière de Jérémy Chardy qui se place au côté de sa victoire au Masters de Rome face à Roger Federer en 2014, ou encore contre Andy Murray à Cincinnati en 2012. Là aussi des joueurs 4e mondial quand le Béarnais les a battu.

Pourtant Jérémy Chardy est passé par les tours de qualification pour ce tournoi de Paris-Bercy, avec déjà trois tours de passés avant ce 16e de finale. "En accumulant les matchs il y a de la fatigue, explique le tennisman, mais il y a aussi toute la confiance que tu prends au fil des matchs. Tu restes dans un rythme aussi. Ça m'a bien réussi donc il faut peut-être que je joue tous les jours !" (rires)

En 8e de finale, Jérémy Chardy affrontera le vainqueur de la rencontre entre Cristian Garin et John Isner. Mais avant cela il y a le double, avec en jeu une qualification pour le Masters Finals de Londres avec son coéquipier basque Fabrice Martin. Jeudi ils affrontent en 8e de finale le Néo-Zélandais Artem Sitak et l'Indien Divij Sharan.