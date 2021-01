Jérémy Stravius : "Vous me retrouverez sur les compétitions prochainement"

Un an tout juste après l'annonce de sa fin de carrière, le nageur Jérémy Stravius, champion olympique et champion du monde a quitté Nice pour revenir dans sa Picardie natale. A 32 ans, le néo retraité a plusieurs projets de reconversion en tête, même si les bassins ne sont jamais très loin.

France Bleu Picardie : un an après l'annonce de votre fin de carrière, comment avez vous traversé cette année ?

Jérémy Stravius : pas comme je l'aurai espéré on va dire. Je pensais profiter un peu plus des quelques mois qui ont suivi pour voyager un peu, voir un peu plus de monde. Finalement ça n'a pas été le cas puisqu'on est vite tombé dans le confinement au mois de mars. Donc ça été compliqué parce qu'au niveau des projets d'ouverture d'escape game ou de bar à Amiens j'espérais que ça se réalise vite. Tout est en stand-by pour l'instant. Donc ça n'a pas été comme je l'espérais mais en même temps je n'ai pas mal vécu cette année non plus, j'ai pas à me plaindre il y a d'autres personnes pour qui c'est bien plus dur.

Comment se passent vos journées sans la "routine" des entraînement à très haut niveau ?

En termes sportifs on coupe rapidement. C'est très simple d'arrêter ! Je n'ai pas eu de manque, en tous cas d'entraînement, plutôt de la compétition un moment donné parce que quand on voit les autres et qu'on y est pas on se dit qu'il y a moyen de faire des performances. mais pour moi les dernières compétitions n'ont pas été flamboyantes. J'avais l'envie des compétitions mais plus des entraînements donc j'ai vite coupé. J'ai plus ressenti le manque de sport en fait comme on a été vite confiné.

Les bassins vous manquent ?

Je suis plus en manque d'émotion, de revivre tout ce que j'ai vécu en fait. Mais je suis content d'avoir arrêté et de pouvoir faire aujourd'hui des sports que je n'ai pas pu pratiquer avant comme du futsal, du padel tennis, du squash, j'essaie de toucher à tout, à des petits sports collectifs. J'aime partager avec les autres. C'est top de se faire un groupe d'amis ou retrouver des potes que je n'ai pas vu depuis longtemps même si en ce moment le virus complique tout.

Certains sportifs professionnels sont revenus après avoir arrêté. Avez-vous vraiment tourné la page ?

A moitié (rires) ! Au sein de mon club des Etoiles (dans les Hauts de Seine) on me pousse toujours à reprendre. Toujours un peu plus. Donc en fait, moi j'étais parti sur une participation aux Interclubs et un petit relais aux championnats de France. Finalement il y aura un peu plus que ça et vous en saurez un peu plus d'ici fin mars ! Mais je suis d'accord avec le fait de ne jamais dire jamais. Après c'est aussi la période qui fait que. Si demain mon projet aboutit c'est sûr qu'il n'y aura pas de retour. Maintenant la période fait que aujourd'hui je n'ai à la limite que ça comme projet avec le club des Etoiles donc je peux donner un peu plus pour eux et pour moi aussi du coup. Après, je ne vais pas vous dire aujourd'hui, on est à six mois des Jeux, je vais le tenter, non. Mais je me lance un petit défi personnel déjà de retrouver mon poids forme et puis après on verra ce que ça donne mais vous me retrouverez sur les compétitions prochainement !