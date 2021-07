JEU - Gagnez vos entrées pour les prestigieux Masters de Chantilly du 8 au 11 juillet !

Les plus grand champions de saut d'obstacles vous y donnent rendez-vous dès le 8 juillet prochain.

C'est une intense compétition qui attends cavaliers et chevaux à l'Hippodrome de Chantilly. Dès le 8 juillet, un programme complet proposant sur quatre jours, 24 épreuves dédiées aux cavaliers olympiques, aux professionnels, aux amateurs éclairés en passant par les jeunes talents prometteurs...

L'affiche des Masters de Chantilly

Le point culminant du Masters de Chantilly sera bien sûr le Rolex Grand Prix à partir de 15h00, le dimanche 11 juillet., l’épreuve phare du Masters de Chantilly promet une magnifique bataille, riche en émotions, entre les meilleurs cavaliers et chevaux du monde.

Gagnez vos places sur France Bleu Paris !

France Bleu Paris vous offre un pass 3 jours pour 2 personnes aux Masters de Chantilly pour découvrir ce rendez-vous équestre des plus prestigieux ! Pour ça, rien de plus simple, écoutez France Bleu Paris et appelez-nous aux moments de jeu pour remporter vos places ! Bonne chance à tous !