Jeu traditionnel : savez-vous rouler des barriques ?

Rouler des barriques était une pratique et un sport courant dans les milieux viticoles, aujourd'hui cette activité traditionnelle est proposée par un seul club en Europe : les Rouleurs de Barriques de Lussac Saint-Emilion (33).

Lussac, France

Tradition séculaire propre aux tonneliers et viticulteurs, le "roulage" de barrique est un sport, issu du travail, aussi ancien que l’invention du tonneau en bois. Dans les tonnelleries, les exploitations viticoles, sur les quais de chargement,... c‘était une pratique courante qui permettait de déplacer plus facilement des tonneaux et barriques vides en les faisant rouler sur la tranche.

Des courses de rouleurs de barriques

Il y avait autrefois des jeux de la force vigneronne où différentes épreuves proposaient aux participants de courir le plus rapidement une distance donnée en faisant rouler une barrique bordelaise sur la tranche (40 kg et 225 litres). Au siècle dernier des épreuves de ce type se disputaient encore à Montmartre avec la course aux tonneaux mais aussi dans les régions vinicoles comme par exemple le Triathlon des Rouleurs de Barriques à Lussac (33). Pour cette compétition, les gros bras de la viticulture s'affrontaient lors de 3 épreuves : une course contre la montre, un circuit en ligne et une course de côte. Le vainqueur de ce concours remportait son poids en vin de Saint-Emilion.

Aujourd'hui il ne reste plus qu'un seul club en Europe, celui de Lussac Saint-Emilion en Gironde, qui faute de compétition s’est tourné vers l’animation. Cette association continue de faire perdurer la discipline en formant des jeunes rouleurs de barriques qui proposent des démonstrations de leur savoir-faire lors d'animations et spectacles dans des manifestations sur le vin et les traditions viticoles. Le club mène ainsi pleinement son rôle d’ambassadeur de la discipline auprès du grand public.

Les Rouleurs de Barriques de Lussac Saint-Emilion

Ce club a été fondé en 1992 par un groupe d'amis, il est actuellement présidé par Éric Berry, rouleur de barriques déjà présent lors de la création de l'association. Les cadres du club proposent des séances d'entrainement aux jeunes recrues les mercredis après-midi sur le parking de la cave coopérative de Puisseguin. Ces nouveaux rouleurs y apprennent à se déplacer avec un barrique en marchant en avant et en arrière, en courant, à vélo, en monocycle, en roller... Le matériel est adapté en fonction des âges et de la taille avec des 1/4, 1/2, 3/4 ou barriques entières pesant de 20 à 35 kilos en fonction de la grosseur. C'est pour l'ensemble des membres de l’association une activité qui sort de l'ordinaire et qui demande de la précision, de l'adresse, de la maîtrise et une bonne condition physique.

Tous les ans les Rouleurs de Barriques de Lussac Saint-Emilion proposent entre 40 et 50 animations. En France bien évidemment avec Escale à Sète, Bordeaux fête le vin,... mais également à l'étranger où ils sont de plus en plus demandés. Espagne, Portugal ou Suisse avec dernièrement la fête des vendanges de Neuchâtel.