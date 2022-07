Jeux de Paris 2024 : la flamme olympique passera par le département de la Somme

"On a envie que ces Jeux rayonnent sur tout le territoire français", explique Tony Estanguet, le président du comité d'organisation des Jeux de Paris 2024, ce mercredi lors du conférence de presse commune avec Stéphane Haussoulier, le président du conseil départemental de la Somme. On ne connait pas encore son parcours mais c'est sûr, la flamme olympique fera bien un passage chez nous avant le lancement des Jeux à Paris.

"On veut montrer le meilleur de la France. Nous, sportifs français, on vient des quatre coins du pays et c'est important de valoriser tout ce que le sport français réalise au quotidien", poursuit Tony Estanguet. "Et la Somme est un département très sportif avec des clubs, des infrastructures. Il y a une envie très forte de faire rayonner ce département à l'occasion des Jeux de Paris 2024", dit-il encore.

On ne connait pas encore le parcours qu'empruntera cette flamme olympique dans notre département mais les étapes clés seront dévoilées en fin d'année 2022 tandis que le parcours complet le sera début 2023. "Il y a des endroits emblématiques dans notre département, des sites qui font sens chez ceux qui parlent de la Somme, qui seront proposés", assure Stéphane Haussoulier, le président du conseil départemental de la Somme.

Un passage à 150.000 euros

Mais pour faire venir la flamme olympique dans un département, il faut débourser 150.000 euros hors taxes. Un prix que beaucoup de collectivités ont refusé de payer. Un prix qui en vaut la peine pour Stéphane Haussoulier. "Il fallait passer par cette obligation de financement pour un événement planétaire qui ne s'était pas produit en France depuis 100 ans (ndlr : pour les Jeux d'Été, Paris avait accueilli les Jeux en 1924. Grenoble (1968) et Albertville (1992) avaient accueilli les Jeux d'Hiver)", justifie-t-il.

"C'est l'occasion de remercier le tissu associatif sportif et culturel, les bénévoles qui seront associés à cette belle journée" — Stéphane Haussoulier, président du conseil départemental de la Somme

"Pour nos concitoyens, ça peut toujours paraitre beaucoup. Mais rapporté ça à notre budget de 733 millions d'euros, je pense que toutes ces choses là peuvent être imaginées dans un contexte financier où nous pouvons le faire", termine Stéphane Haussoulier. À cela, il faudra aussi rajouter le prix de toutes les animations qui seront organisées en marge du passage de la flamme.