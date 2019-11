IMAGE - JO 2024 : Biarritz dévoile son logo pour la candidature des épreuves de surf

Biarritz, France

"Il doit faire la promotion de la candidature Biarritz 2024 pour les Jeux." Les mots de Laurent Ortiz, adjoint en charge des plages de la cité impériale et du surf, sur le logo présenté ce mercredi sur les réseaux sociaux par la municipalité qui candidate à l'organisation des épreuves de surf lors des JO de Paris 2024.

Des vagues ou des dérives de planche de surf, présentées comme les anneaux olympiques, en rouge, jaune, rose, bleu et vert. "Nous avions un cahier des charges à respecter, explique Laurent Ortiz. On ne pouvait pas faire allusion à Paris 2024, aux Jeux ni aux anneaux olympiques, de par la propriété intellectuelle du COJO (Comité d'Organisation des JO) et du CIO (Comité International Olympique). De cette façon, nous sommes arriver à faire un clin d’œil pour cette candidature."

Les explications de Laurent Ortiz, adjoint biarrot aux plages Copier

Le slogan : "Surf in the city". "On veut faire le parallèle avec la candidature de Paris, précise l'adjoint aux plages biarrot. Le slogan des Jeux 2024 étant 'les Jeux au cœur de Paris', on essaie donc d'avoir la même philosophie." Non sans une pointe de pop culture, puisque le slogan biarrot est aussi une petite référence à la série Sex in the City. "L'appellation Biarritz - Pays Basque évoque le fait que c'est tout un territoire, un département qui se range et qui soutient cette candidature."

Ce logo a été créé par un artiste local, Grumph, issu du collectif Colorama (organisateur du festival biarrot de street-art). Au total, cinq organisme ou personnes ont répondu à l'appel de projet. 20 propositions de logo ont été faites. Le logo doit encore être officiellement validé par le comité organisateur.

Décision "à la fin de l'année"

Cinq candidatures officielles sont en course pour ces Jeux :

Biarritz

Hossegor, Capbreton, Seignosse (dans les Landes)

(dans les Landes) La Torche (en Bretagne - Finistère)

(en Bretagne - Finistère) Lacanau - Ville de Bordeaux

- Ville de Bordeaux Tahiti (en Polynésie française)

Vendredi, le comité biarrot a une conf-call avec le COJO (Comité Organisateur des Jeux Olympiques) sur l'impact carbone du dossier. Le CIO se réunira début décembre, le COJO mi-décembre. "On nous a annoncé que la décision devait arrivée à la fin de l'année."