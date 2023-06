Jeux Olympiques 2024 : le club de water-polo de Laval espère bien profiter de la venue des athlètes

Le parcours de la flamme olympique, avant les JO 2024 a été dévoilé ce vendredi. 80 jours de voyage en France et une traversée de notre département le mercredi 29 mai 2024. Il y aura six bases arrières d'entraînement en Mayenne pendant la compétition, à cheval sur juillet et août, dont la piscine de Saint-Nicolas à Laval pour la natation et/ou le water-polo.

Servir de sparring-partner aux athlètes

Des athlètes olympiques viendront probablement s'entraîner dans le bassin lavallois. Le club de water-polo de la ville attend donc les JO avec grande impatience. Les négociations vont bon train avec le comité d'organisation, mais tant que les tournois de qualifications (TQO) ne sont pas terminés, difficile de savoir quelle nation viendra en Mayenne. Clément Leclerc entraîneur au Laval Water Polo a sa petite préférence.

"Je pense au Canada parce que l'an dernier on a organisé un tournoi international. Il y avait la France, le Canada, la Nouvelle-Zélande. On a déjà côtoyé de grands athlètes avec qui on s'entend bien. On pourra peut-être leur servir de sparring-partner ? On verra. On essaiera de tout faire pour rendre leur séjour agréable" explique l'entraineur.

Le bassin olympique du quartier Saint-Nicolas a de sérieux arguments à faire valoir pour Ifig Dubar, poloïste professionnel au Stade de Reims formé à Laval. "C'est un bassin de 50 mètres avec huit couloirs, donc on n'en trouve pas partout. Et en plus le bassin est en extérieur, c'est top. Même l'hiver, ça fait quand même du bien d'y faire du sport. En water-polo, il permet de jouer très bien pour les filles comme pour les garçons, et dans toutes les catégories".

Un nombre de licenciés en hausse ?

Jehanne Mekki, mayennaise, est sélectionnée de temps en temps en équipe de France U20. La nageuse a fait ses gammes dans la piscine lavalloise. Et de la voir en tant que base arrière des JO 2024 la rend fière. "C'est comme ça que tout commence avec les petites villes. Au départ on ne sait pas trop où elles se situent. Puis après, elles commencent à se faire un nom. Je suis très contente parce qu'avant on ne parlait pas beaucoup de Laval, on parlait beaucoup d'autres clubs" sourit la poloïste.

Laval Water-Polo compte aujourd'hui 100 licenciés. Le club en espère 150 en septembre et davantage après les Jeux Olympiques 2024.