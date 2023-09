Jeux Olympiques de Paris 2024 : dans le Pays Haut, Homécourt se mobilise

Le projet a séduit 31 agents et cinq élus de la ville d'Homécourt, dans le Pays Haut, et il est de taille. Ils doivent individuellement marcher 2024km en un an pour célébrer les Jeux Olympiques de 2024 à Paris et le label terre de jeux décerné à la ville du Pays Haut.

ⓘ Publicité

Que cela soit durant la vie quotidienne ou le travail, chaque kilomètre est compté : "Je trouve cela bénéfique et bienveillant de réaliser ce challenge. Il n'y a pas de compétition, le but est de d'y arriver, on se rend compte de ce que l'on peut faire simplement en travaillant et en faisant nos courses", témoigne Cédric Paderi, responsable des espaces verts d'Homécourt.

La cohésion, l'objectif du défi

Il suffit de marcher en moyenne cinq kilomètres par jour pour arriver aux 2024km, l'initiative a pour but d'inciter les employés de la ville d'Homécourt à l'effort physique. "L'Organisation mondiale de la santé recommande de dix mille pas par jour, nous en légèrement en dessous. C'est pour toucher tous les âges", explique Romuald Misse, responsable du centre technique de la commune. En fonction de la progression des participants, ces derniers franchiront des paliers. A 1900km par exemple, ils auraient atteint Athènes.