JO Paris 2024 : découvrez les lieux où vous pourrez suivre les compétitions à Paris et en Ile-de-France

Le "Champions Park" du Trocadéro permettra d'acclamer les athlètes médaillés de tous les pays et de regarder les plus grandes finales.

C'est inédit dans l'histoire des Jeux Olympiques : un lieu unique et gratuit, où se rassembleront chaque soir les athlètes médaillés de toutes les nationalités. À partir du 29 juillet 2024, le "Champions Park" ouvrira sur l'esplanade du Trocadéro à Paris. Là-bas, 15.000 personnes pourront acclamer les sportifs qui viendront au lendemain de leur podium. Jusqu'à 300 médaillés seront présents, chaque jour, pour célébrer avec le public. Le lieu sera ouvert pendant dix jours, et il sera possible d'y assister aux grandes finales des Jeux, sur un écran géant.

ⓘ Publicité

Autre lieu majeur de célébration: le Club France, installé à la grande halle de La Villette, dans le 19e arrondissement. Ouvert dès le 14 juillet 2024, il accueillera les 900 athlètes de l'équipe de France, leurs familles et des spectateurs. "Ce sera 'the place to be'", a expliqué le tout nouveau président du comité olympique français, David Lappartient. Reste à déterminer si ce lieu sera gratuit ou payant pour le public. Il y aura aussi des écrans géants dans le Parc de la Villette, des activités sportives ainsi que des démonstrations. D'autres Clubs 2024 seront déployés dans toute la France.

Ailleurs dans Paris

Une vingtaine d'autres lieux festifs prendront place dans la capitale : autour du canal Saint-Martin, du parc Monceau, aux arènes de Lutèce, ou devant l'hôtel de ville. L'idée, au delà d'une Fan Zone qui ne réunirait des spectateurs que devant un écran, est aussi de proposer des activités sportives et culturelles sur place. Ces sites, présents dans tous les arrondissements à l'exception du 7e, seront gratuits et ouverts à tous. "Paris célèbrera et vibrera au rythme des Jeux", s'est réjouie Anne Hidalgo, la maire de Paris, sur son compte Twitter, en partageant la carte des différents sites.

En Seine-Saint-Denis, le parc Georges Valbon sera aussi un lieu de festivités, comme des concerts, ainsi que le canal de Seine-Saint-Denis, et ailleurs en Ile-de-France, notamment "dans les départements orphelins des Jeux", a expliqué de son côté Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France.