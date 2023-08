Jeux olympiques de Paris : l'élite de l'escalade en France en stage pendant deux jours en Mayenne

A quelques mètres de l'imposant mur d'escalade d'Espace Mayenne, Arthur en prend plein les yeux : "c'est impressionnant, c'est très beau à voir et cela fait rêver". Ce licencié au Graal, le club de Laval, a pu assister à l'entraînement de l'équipe de France : "c'est super agréable, il y a assez peu de monde, on peut voir les athlètes de l'équipe de France s'entraîner, grimper, mais aussi les à-côtés. L'équipe de France a l'air très soudée, c'est très sympa."

ⓘ Publicité

Un mur de niveau international

Cinq filles et cinq garçons de l'équipe de France de combiné olympique (bloc+difficulté) sont présents en Mayenne. Parmi eux, les trois médaillés des derniers championnats du monde à Berne en Suisse, Mickael Mawem, Mejdi Schalck. Et la jeune Oriane Bertone qui découvre le mur d'Espace Mayenne : "il est très très grand et très très beau". La vice-championne du monde 2023 de bloc a pris quelques repères : "cela fait du bien d'avoir une structure pour s'entraîner et en bonus, c'est le mur qu'on va avoir au Tournoi de qualification olympique et cela peut nous convenir à nous grimpeurs français donc c'est parfait."

Le TQO européen aura effectivement lieu à Laval du 26 au 29 octobre. Nicolas Janouel, l'un des entraîneurs de l'équipe de France d'escalade : "l'opportunité est superbe, le mur est vraiment très bien. Et c'est bien pour nous de pouvoir grimper dessus quelques semaines avant. C'est une bonne opportunité pour nous."

Un champion du monde à Laval

Mickaël Mawem, lui, était déjà venu à Laval. Le tout récent champion du monde de bloc (une première pour un Français) reviendra à Laval au mois d'octobre pour le TQO et pourquoi pas encore après pour préparer les Jeux : "ici à Laval, le mur est de niveau international, c'est top, il y en a peu en France. L'équipe de France sera donc sûrement amenée à revenir. La structure est très très bien, mais ensuite, il faut des moyens humains pour pouvoir nous accueillir. Quoi qu'il en soit, le mur de difficulté d'Espace Mayenne vaut vraiment la peine de grimper dessus car c'est un équipement exceptionnel."

Rendez-vous donc du 26 au 29 octobre à Espace Mayenne pour le tournoi européen de qualification olympique.