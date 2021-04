Jeux olympiques de Tokyo : l'athlète iséroise Mélina Robert-Michon pourrait devenir porte-drapeau

Une Iséroise est retenue parmi les 12 candidats pour devenir porte-drapeau de la délégation française aux Jeux olympiques d'été à Tokyo (Japon) du 23 juillet au 8 août. Mélina Robert-Michon, la lanceuse de disque, est âgée de 41 ans et pourrait succéder à un certain Martin Fourcade, qui portait le drapeau bleu-blanc-rouge lors de la cérémonie des derniers JO d'hiver en Corée du Sud en 2018. On connaîtra l'identité de ces porte-drapeaux fin juin-début juillet puisque le drapeau sera porté par un homme et une femme dans chaque délégation. Le nageur isérois David Smétanine est lui aussi candidat pour devenir porte drapeau aux Jeux paralympiques à Tokyo du 24 août au 5 septembre.

Melina Robert-Michon Copier

Une fierté

Ce serait évidemment une fierté pour André Giraud, le président de la Fédération française d'athlétisme. "Melina fait partie des athlètes charismatiques et emblématique de la fédération. (...) Elle a progressé d'années en années, c'est une fille qui a beaucoup travaillé. On espère bien sûr qu'elle sera retenue." Melina Robert-Michon, médaillée d'argent au lancer de disque aux JO à Rio, affiche une fierté de pouvoir, espère-t-elle, porter les valeurs de l'olympisme. "C'est vraiment le rôle ultime, c'est quelques chose d'énorme pour un athlète !"

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La liste des candidats en tant que porte-drapeau olympique

Clarisse Agbegnenou (judo) - 28 ans, médaillée d'argent aux JO 2016

Johanne Defay (surf) - 27 ans, championne d'Europe 2013

Sandrine Gruda (basketball) - 33 ans, médaillée d'argent aux JO 2012

Maïva Hamadouche (boxe) - 31 ans, championne du monde IBF poids super-plumes 2016

Kristina Mladenovic (tennis) - 27 ans, ex-numéro 10 mondiale en simple et ex-n°1 mondiale en double

Mélina Robert-Michon (athlétisme) - 41 ans, médaillée d'argent en lancer de disque JO 2016

Charline Picon (voile) - 36 ans, championne olympique en 2016

Samir Aït-Saïd (gymnastique) - 31 ans, champion d'Europe aux anneaux en 2013

Maxime Beaumont (canoë-kayak) - 38 ans, médaillé d'argent aux JO 2016

Renaud Lavillenie (Athlétisme) - 34 ans, champion olympique aux JO 2012 et triple champion du monde en salle

Florent Manaudou (natation) - 30 ans, champion olympique aux JO 2012

Astier Nicolas (équitation) - 32 ans, médaillé d'argent en individuel et d'or en équipe aux JO 2016

La liste des candidats porte-drapeau paralympique