Jeux olympiques de Tokyo : le bilan des athlètes loirétains

De l'or, de l'argent et du bronze... Les athlètes loirétains ont empoché quatre médailles aux Jeux olympiques de Tokyo. Ils étaient une dizaine à faire partie de la délégation française pour ces Jeux.

La dernière médaille loirétaine est en or

La dernière image de ces Jeux olympiques de Tokyo est peut-être la plus belle pour nos sportifs loirétains. La médaille d'or autour du cou de Pauletta Foppa, pivot originaire d'Amilly. Ce dimanche, en finale face à la Russie, elle a signé une performance magistrale. Sept buts inscrits sur sept tirés, un sans faute qui fait sensation sur les réseaux sociaux.

C'est une première médaille d'or pour l'équipe de handball féminine française. Un exploit qui a dû se faire sans une autre handballeuse loirétaine, Alexandra Lacrabère, ex-Panthère du Fleury Loiret Handball. Blessée aux adducteurs, elle a été remplacée au bout du deuxième match des Jeux Olympiques.

Troisième place en basket avec Helena Ciak

En basket féminin, Helena Ciak, passée par le CJF Les Aubrais et l'USM Saran Basket Ball, avait les yeux qui brillent ce samedi, postée sur la troisième marche du podium. Avec les basketteuses françaises, elle décroche le Bronze après une victoire maîtrisée en petite finale face à la Serbie (91-76).

Deux médailles pour le Cercle d'escrime Orléanais

Pour cette édition des Jeux Olympiques, l'essentiel de la délégation départementale provenait du Cercle d'escrime orléanais, avec trois escrimeurs et escrimeuses licenciés au club. Manon Brunet a fait briller Orléans la première, en empochant la médaille de bronze en sabre individuel.

Très attendue pour ramener une médaille olympique en individuel, l'autre sabreuse orléanaise, Cécilia Berder avait finalement été éliminée des le premier tour en sabre individuel.

Mais la déception a été de courte durée puisqu'elle décroche l'argent en équipe, avec Manon Brunet. "Cette médaille en équipe elle est encore plus savoureuse, parce qu'on y a été ensemble. C'est une médaille d'argent, il y a une pointe de déception je ne vais pas mentir, mais de voir qu'on est une équipe unie et droite dans nos bottes... on peut être fières de ça", se réjouissait Cécilia Berder après une finale en équipe très serrée contre la Russie.

Deux médailles qui font la fierté de leur club orléanais, qui avait installé une fan zone, dans la salle d'armes d'Orléans, pour regarder la finale. Très fière de ses escrimeuses olympiques, Patricia Reguigne la présidente du club avait déclaré : "une médaille aux Jeux elle est belle quelle que soit la couleur".

Petite déception tout de même pour le Cercle d'escrime orléanais, qui voit l'escrimeur Géorgien Sandro Bazadzé, entraîné par le maitre d'arme Christian Bauer à Orléans, quitter Tokyo sans médaille. Il termine à la quatrième place en sabre individuel.

La frustration d'Adrien Bart en canoë-kayak

Ce samedi, on pouvait la voir la déception sur le visage d'Adrien Bart, natif d'Orléans. En course pour le podium, le céiste se fait arracher la troisième place de justesse en finale du C1 1.000m, et termine quatrième.

Pas de médaille en athlétisme

Immense déception aussi dans la discipline reine des Jeux Olympiques. On attendait le sprinteur Amaury Golitin, du club orléanais du Cercle Jules Ferry, pour le relais 4x100m. Blessé à la cuisse, il n'a finalement pas pu courir pour les séries.

Côté lancer de disque, ça ne passe pas non plus pour le Montargois Lolassonn Djouhan. L'ex du CJF Les Aubrais a été éliminé lors des qualifications.

Retour prématuré en France pour Florian Thauvin

Les Jeux Olympiques de Tokyo, c'est aussi l'échec de l'équipe de France olympique de football, dès le premier tour. Dans l'effectif des Bleus, il y avait la star d'Ingré, l'attaquant Florian Thauvin. Le champion du monde 2018 voulait ajouter une médaille d'or à son palmarès, il repart finalement bredouille.

Les sportifs loirétains n'ont pas encore dit leur dernier mot. Quatre athlètes paralympiques font partie de la délégation départementale, notamment Sandrine Martinet. La porte-drapeau français est sociétaire de l'USO Judo.

Il faudra aussi surveiller les performances de Lucas Mazur en badminton, Gloria Agblemagnon en lancer de poids et de Rémy Boullé en canoë-kayak. Rendez-vous le 24 août pour l'ouverture des Jeux paralympiques.