JO de Tokyo : le tableau des médaillés français

378 sportifs français participent aux Jeux olympiques de Tokyo qui se tiennent depuis vendredi 23 juillet et jusqu'au 8 août. La judokate Clarisse Agbebnenou et le gymnaste Samir Aït-Saït ont été désignés pour former le binôme de porte-drapeaux de la délégation nationale. Pour les Jeux paralympiques, les porte-drapeaux sont le tennisman Stéphane Houdet et la judokate Sandrine Martinet.

Dès la première journée d'épreuves samedi 24 juillet, le judoka Luka Mkheidze a décroché la médaille de bronze chez les moins de 60 kilos et ouvert le compteur de la France.

La France a une médaille de bronze à l'issue de la première journée. © AFP - STAFF

