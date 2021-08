Jeux Olympiques de Tokyo : "On n'a jamais été aussi fortes", dit Manon Hostens après le kayak biplace

"Forcément, c'est un peu frustrant cette finale. En demies, on avait enfin réussi à élever notre niveau de jeu et faire de très grosses courses, et la finale a été un cran en-dessous par rapport à la demie", assure Manon Hostens ce mardi matin, ce qui veut dire le soir à Tokyo, quelques heures après la finale du 500 mètres en kayak biplace. La Périgourdine a terminé septième de la course, avec sa partenaire de toujours Sarah Guyot. Elles n'ont rien pu faire dans une finale largement dominée par les Néo-Zélandaises, les Hongroises et les Polonaises.

"On a vraiment progressé, on n'a jamais été aussi fortes de nos vies"

La kayakiste est tout de même très satisfaite de la performance du binôme : "On a vraiment progressé. On est contentes de nos Jeux Olympiques en K2, on n'a jamais été aussi fortes de nos vies". La finale aurait pu être encore mieux, oui, mais les deux femmes ont été handicapées par le vent qui a "encore augmenté" par rapport à la demi-finale, créant des vagues qui ont même renversé une des embarcations. La chaleur également, avec des pointes à 35° et une atmosphère étouffante en extérieur.

Manon Hostens enchaîne avec le monoplace la nuit prochaine

"Mais on est devant les Allemandes, vraiment pas loin des Biélorusses. Si on avait réussi à sortir la course comme en demies, on aurait peut-être été entre la quatrième et la septième, mais on n'aurait sans doute pas pu attraper le podium", conclut Manon Hostens. Dans la nuit de mardi à mercredi, elle sera aligné en kayak monoplace, le K1. Une discipline que la Périgourdine a beaucoup moins travaillé que le K2 et le K4 pendant sa préparation : "Je vais tenter de rester sur les mêmes bases, libérée, avec beaucoup d'agressivité". La course s'élance vers trois heures et demi du matin, pour la troisième série, avant les phases finales aux alentours de cinq heures et demi.