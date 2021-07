Jeux Olympiques de Tokyo : pas de finale pour les nageurs toulousains en 4x100 4 nages

Les Bleus ont terminé 10e des séries du 4x100m 4 nages ce vendredi à Tokyo. Un résultat qui ne leur permet pas de se hisser en finale olympique.

Les jeunes prennent date

Le club toulousain des Dauphins du Toec était bien représenté avec Antoine Viquerat et Léon Marchand. Ils ne disputeront malheureusement pas cette finale. Les espoirs de médailles en natation reposent sur le 50 mètres nage libre avec Maxime Grousset et Florent Manaudou chez les hommes et Mélanie Henique chez les femmes qui tenteront d'aller en finale dans la nuit de vendredi à samedi.

Ces JO auront permis à Léon Marchand et Antoine Viquerat de prendre de l'expérience pour la suite de leur carrière. Et de mettre un énorme coup de projecteur sur la natation toulousaine.