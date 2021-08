Jeux Olympiques de Tokyo : "un top 20 serait énorme" pour l'entraîneur de Gabriel Bordier sur le 20 km marche

À 9h30 pétantes, la ville de Saint-Berthevin retiendra son souffle ce jeudi. Les habitants vont suivre à la télévision, et à l'espace sportif Bernard-Le Godais, l'épreuve du 20 kilomètres marche aux Jeux Olympiques de Tokyo. Gabriel Bordier, 23 ans, champion de France du 10 km et spécialiste aussi du 20 kilomètres fera partie des 57 athlètes sur la ligne de départ. Une performance qui sera donc suivie de près par sa famille et son entraîneur à Saint-Berthevin.

Gérard Lelièvre sent d'ailleurs que son poulain est très en forme et qu'il est confiant. "_Il a fait des séances d'entraînement là-bas comme il n'en a jamais faites_. Par rapport aux deux courses de 20 kilomètres qu'il a faites en réalisant les minima olympiques [en moins 1h21, ndlr], là il est légèrement mieux. Ce qui veut dire que dans de très bonnes conditions il aurait en théorie amélioré son record personnel [1h20'10 en mai dernier à Podebrady, ndlr]" explique l'entraîneur.

Du costaud au départ

De quoi espérer une médaille pour l'athlète mayennais ? "Sur le papier c'est impossible" assène Gérard Lelièvre. "Un top 20 pour moi ce serait déjà énorme, tout comme un top 16. Il y a des intouchables au départ. Dix athlètes sont passés sous la barre des 1h19 cette saison. On peut penser que les Chinois, les Japonais vont se battre devant. Attention aux Espagnols également" prédit l'entraîneur.

2021 est quoiqu'il arrive un cru d'exception pour Gabriel Bordier. Le 27 juin 2021 l'étudiant en médecine a su conserver son titre de champion de France à Angers (39'31"60). Un mois avant, le 16 mai, l'athlète se hissait à la sixième place de la Coupe d'Europe de marche à Podebrady (République Tchèque) avec un excellent chrono (voir précédemment).