Jeux Olympiques de Tokyo : une légère déception pour le Mayennais Gabriel Bordier sur le 20 km marche

C'est une pointe de déception qui doit dominer Gabriel Bordier aux Jeux Olympiques 2021. Le marcheur de l'US Saint-Berthevin termine 24e du 20 kilomètres marche à Tokyo. Un chrono en 1h25'23, loin de ses standards habituels.

L'athlète était pourtant bien parti (18e après 12 kilomètres), mais le train devant allait trop vite et le Mayennais, en manque de foncier, a un peu craqué. Son papa Gilles Bordier veut retenir le positif malgré tout pour son fils. "Même s'il a souffert, la priorité était de finir. Les conditions météos était compliquées en plus. _Il va être un peu déçu du chrono mais il est quand même aux JO pour la première fois. Ce n'est pas si mal_. Je suis content pour lui" sourit le papa.

Manque de foncier

50 supporters, licenciés du club de Saint-Berthevin, de la famille et les amis de Gabriel Bordier se sont réunis à l'espace sportif Bernard - Le Godais pour regarder à la télévision la course du Mayennais. Au premier rang, Gérard Lelièvre, l'entraîneur du champion de France du 10 km. "C'est un petite déception, il a commis une petite faute tactique, il est allé un peu vite, trop tôt. Il s'est fait aspiré par les hommes de tête, mais c'est normal avec l'euphorie, ce sont les Jeux Olympiques. Il court en 20'22 entre le sixième et le onzième kilomètre, donc ça va trop vite. C'est difficile d'avoir la sagesse de se dire "je les laisse partir pour les revoir après". Il coince dans les cinq derniers kilomètres. _On peut le dire maintenant : depuis le 1er mai il a couru seulement trois fois plus de 22 kilomètres_, donc il avait un gros manque de foncier. On le savait" explique Gérard Lelièvre.