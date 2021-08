Jeux Olympiques : deux joueuses du BBH ont ramené la médaille d'or à Brest

Elles sont arrivées en fanfare sous les hourras et les applaudissements des supporteurs. Pauline Coatanéa et Cléopâtre Darleux, deux joueuses du Brest Bretagne Handball, ont atterri à Brest ce mardi matin, avec la médaille d'or. "On a un peu du mal a réaliser mais elle est là, elle est rentrée à Brest cette médaille !", jubile Pauline Coatanea.

Les deux joueuses sont bien arrivées, médaille d'or au cou. © Radio France - Louise Joyeux

Famille, amis et supporteurs étaient présents pour les accueillir. "On est fier d'avoir vu notre fille sur la plus haute marche du podium", confient les parents de Pauline Coatanea, originaire Locmaria-Plouzané. Cléopâtre Darleux, gardienne de l'équipe, a tenu a remercier tous les supporteurs présents : "elle est _pour vous tous cette médaille d'or_, merci pour votre soutien et dédicace à tous les brestois !"

Des dizaines de supporteurs étaient présents pour accueillir les deux joueuses. © Radio France - Louise Joyeux