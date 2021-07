Jeux Olympiques : entrée en lice du nageur amiénois Mewen Tomac à Tokyo

Il est le premier nageur amiénois à plonger dans le bassin du Centre aquatique olympique de Tokyo : Mewen Tomac commence ce dimanche ses Jeux !

Le jeune athlète de 19 ans dispute ce dimanche 25 juillet la première de ses 2 courses : le 100 mètres dos. Top départ à partir de 11h57 (heure française) dans la 4e série : ligne d'eau numéro 3, Mewen Tomac va officiellement se lancer pour ses débuts olympiques. Début corsé : il va tout simplement nager à côté du champion du monde en titre sur 100 mètres dos, le Chinois Jiayu Xu, ligne d'eau numéro 4.

Triple champion de France de natation (sur 50, 100 et 200 mètres dos), Mewen Tomac est d'abord et uniquement concentré sur son premier objectif : une entrée en finale sur 100 mètres dos. "Je ne me fixe pas de limites" souligne le jeune nageur (19 ans) avant ses débuts.

Mewen Tomac : "l'ambition est plus forte" sur le 100 mètres dos Copier

Pas perturbé par le huis-clos imposé et au top de sa forme selon son entraineur Mathieu Neuillet, Mewen Tomac va devoir très vite enchainer : si il se qualifie, il nagera en demi-finales... dés lundi à partir de 4h30 du matin, heure française (11h30, heure de Tokyo). Si qualification il y a, la finale sera mardi matin (4h de Paris, 11h de Tokyo).

Malgré le huis-clos pour les courses, l'entraineur d'Amiens Métropole Natation Mathieu Neuillet parle d'un contexte positif à Tokyo Copier

Enzo Tesic et Maxime Grousset encore dans l'attente

L'athlète d'Amiens Métropole Natation disputera ensuite à partir de mercredi sa deuxième course olympique, le 200 mètres dos. Entre-temps, les 2 autres nageurs amiénois débutent mardi leur programme olympique : Enzo Tesic (21 ans) est engagé mardi 27 juillet en relais avec l'équipe de France sur le 4x200 mètres nage libre messieurs, à 12h50, heure française.

Troisième nageur du groupe amiénois, Maxime Grousset sera ce même mardi 27 juillet au départ des séries du 50 mètres nage libre (à partir de 12h, heure française). Il enchainera sur le 100 mètres nage libre, et le relais du 4x100 mètres nage libre avec l'équipe de France. Amiénoise de naissance mais aujourd'hui pensionnaire du Cercle des Nageurs de Marseille, Mélanie Hénique s'élancera ce vendredi 30 juillet à partir de 12h15 (heure française) pour les séries de sa course, le 50 mètres nage libre.

