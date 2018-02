La patineuse Gabriella Papadakis et la snowboardeuse Clémence Grimal vont participer aux XXIII Jeux Olympiques d'hiver qui s'ouvrent ce vendredi à Pyeongchang. Avec une chance de médaille pour Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron en danse sur glace.

Clermont, Auvergne-Rhône-Alpes, France

Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron seront l'une des principale chance de médaille pour la France en Corée du Sud. Champions du Monde et d'Europe, les patineurs, formés à Clermont, seront les grandissimes favoris de l'épreuve de danse sur glace.

C'est le seul titre qui nous manque... Gabriella Papadakis

Pour leur première participation aux Jeux Olympiques, ils ont essayé de mettre toutes les chances de leur côté. "On s'est renseigné auprès de ceux qui connaissent ce contexte si particulier" précise Gabriella, "on a hâte d'être sur place, car c'est LA compétition". Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron sont encore au Canada où ils s'entrainent, et arriveront à Pyeonchang le 13 février. Ils ne participeront donc pas à la cérémonie d'ouverture.

And... smile! 💙 A post shared by Gabriella Papadakis (@gabriellapapadakis) on Jan 30, 2018 at 2:30pm PST

Clémence Grimal, elle, est déjà sur place. Licencié au ski club du Lioran, à 24 ans, la jeune snowboardeuse était déja à Sotchi en 2014. Blessée à la cheville, puis victime d'une insuffisance surrénale, c'est presque un miracle qu'elle soit présente à Pyeongchang. "Compte tenu de tout ce qui s'est passé, c'est déjà une première victoire d'être là" se félicite celle qui a fait ses premiers pas sur la neige dans le Cantal.

L'objectif, c'est d'accrocher la finale... Clémence Grimal

"J'ai appris à skier au Lioran, c'est une station familiale, et je me sens très soutenu, c'est cool" rappelle Clémence très enthousiaste. "Le pipe est super, mais il fait froid, près de -20 degrés".

Programme :

Half Pipe

Clémence Grimal

Qualifications le 12 février à 5h30 (heure française)

Finale le 13 février à 2h

Danse sur glace

Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron

Programme court le 19 février à 2h

Programme libre le 20 février à 2h