Jeux Olympiques, J-500 : à Tours, on rêve d'accueillir la Colombie

500 jours avant le début des Jeux Olympiques de Paris. Alors certes, si des épreuves ont lieu à Lille, Marseille, Tahiti et, dans la région, à Châteauroux avec le tir, il n'y en aura pas à Tours.

En revanche, comme d'autres villes en France, Tours peut accueillir une délégation étrangère en camp de base, avant que les équipes ne rejoignent le village olympique. Grâce à ses nombreuses infrastructures sportives, la ville de Tours est labellisée "Terre de Jeux 2024". Les athlètes pourraient ainsi se préparer à Tours, ou même à Avoine pour la gymnastique.

Mise en valeur du sport en Touraine

Les négociations sont en cours avec la Colombie et d'après Alain Jahan, président du Comité Olympique et Sportif d'Indre-et-Loire, Tours, grâce à son côté central, à une vraie carte à jouer, rien que pour le dynamisme pendant les jeux. "Accueillir une délégation, c'est accueillir les sportifs, le staff, les familles et les supporters qui vont venir pour encourager leurs athlètes, y compris quand ils sont en phase d'entraînement. Ca permet de mettre en avant le sport sur nos territoires. Les Jeux Olympiques, ça fait 100 ans qu'on les a pas eu et je trouve que c'est une occasion encore une fois unique de montrer que la France est un pays sportif et que chaque commune de notre beau pays est aussi une commune sportive"

Culture Tourangelle

Une mise en avant aussi de la culture Tourangelle, "si je dois parler de la Touraine, c'est valoriser son territoire en tant que dynamisme sportif par les installations que l'on a. Mais c'est dynamiser le territoire par les châteaux de la Loire, par le terroir, par les vignobles. Tout notre rayonnement autour du savoir manger, du bien manger en Touraine. C'est donc un moment formidable pour donner un coup de projecteur sur la Touraine."

Accueillir la Colombie est d'autant plus symbolique à Tours, puisque le franco-colombien Vincent Pelluard, champion de BMX est originaire de Jouè-les-Tours, il est marié à la colombienne, championne olympique, Mariana Pajon.